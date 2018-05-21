Bunları yapın yumurtalık kanserine yakalanmayın!

Ülkemizde yaklaşık 100 bin kadından 7’sine yumurtalık kanseri teşhisi konulmaktadır. Herhangi bir belirtisi olmayıp sinsice yayılmaktadır.

Güncellenme 21 Mayıs 2018 21:37

Genellikle 50 ile 65 yaş arası bayanlarda rastlanan bu hastalık için henüz net bir belirti konulmamakla birlikte pek çok kimse de bağırsak tıkanması, kasık ve karın ağrısı, mide ve bağırsak sorunları gibi şikayetlerle de ortaya çıkabilir.

Kanser riskini azaltan 10 etken

Aile hikayesi bilinmeli

Yumurtalık kanserine yakalanma ihtimali yüzde 10 ile 15 oranında genetik faktörlere bağlıdır. Bu sebeple kişinin kendi ailesinde yumurtalık ve meme kanserine yakalanmış kişilerin olup olmadığını bilmesi gerekir.

Sağlıklı beslenme

Doğru ve sağlıklı bir beslenme tarzı ile tıpkı diğer kanserlerde olduğu gibi yumurtalık kanserinde de çok önemlidir. Kilo alımını hızlandıracak yağlı besinler ve işlenmiş etler ve aşırı kırmızı etten uzak durmak önemlidir.

Egzersiz

Vücutta bulunan yağ oranı ile kanser arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu neden egzersiz sonucunda yağ oranını düşürüp spor ile kanser riski azaltılabilir.

Kontroller

Yaş ilerledikçe yumurtalık kanserine yakalanma ihtimali artmaktadır ve düzenli kontroller erken teşhis ve tedavi açısından son derece önemlidir.

Annelik

Doğurganlık ve emzirme yumurtlama dönemini kesintiye uğratacağı için kansere yakalanma riskini de azaltmaktadır. En yaşta anne olan, çok doğum yapmış ve uzun süre emziren kadınların yumurtalık kanserine yakalanma ihtimali çok düşüktür.

Vitamin alımı

Doğurganlık artırıcı ilaçlar ve östrojen içeren ilaçları kullanmak yumurtalık kanserine yakalanma ihtimalini artırır. Bu ilaçları kullanmak için doktor onayı ile kullanmak gerekmektedir. İlaç olarak veya güneşten D vitamini almak kansere yakalanma ihtimalini azaltmaktadır.

Talk pudra kullanmamak

Hijyen amacıyla genital bölge için kullanılan talk pudraları kullanmak kanser riskini artırmaktadır. İçerisinde talk olan ürünleri kullanmaktan kaçınmak gerekir.

Cerrahi müdahale

Uzmanlar konu ile ilgili yaptıkları açıklamada yumurtalık kanserine yakalanan kişilerinin en büyük sebebinin tüplerden olduğu tespit edilmiştir. Tüplerin alınması ya da tüp ligasyonu yaptırmak kanser riskini yarı yarıya bir oranda azaltmaktadır. Aynı zaman da rahimin komple alınması ise kanseri 3’te 1 oranında azaltmaktadır.