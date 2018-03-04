Bunları yapın uyurken kilo verin!

Rahat uyku ve fazla kilolardan kurtulmak için bazı alışkanlıklardan kurtulmak gerekiyor. Uykusuzluktan kurtulmak için ne yapmak gerekiyor?

Güncellenme 04 Mart 2018 21:25

Yatma zamanı ve bazı alışkanlıklardan kurtularak vücudunuzdaki fazla kilolardan da kurtulabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre doğru uyku ile fazla kilolardan kurtulmak mümkün böylece uyurken kilo verilmiş olacaktır.

Uykusuzluk kilo aldırıyor

Uykusuz bireylerde yapılan araştırmalarda metebolizma ve açlık hormonu düzeylerinde yavaşlama, insülin direnci ve streste ise bir artışın olduğu gözlenmiştir buna bağlı olarak da kilo alımı görülmüştür. Uyku vaktiniz geldiğinde bazı prensipler edinip daha rahat ve huzurlu uyku ile kilolarınızdan kurtulabilirsiniz.

Spor yapın

Gün sonundan özellikle akşam yemek yemeden önce spor veya dans etmek mutluluk hormonlarını aktif edeceği gibi beyninizi de rahatlatacaktır. Dolayısıyla günün yoğunluğunu geri de bırakıp rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olacaktır.

Sağlıklı beslenin

Endişeli ve stresli bir yaşam uykusuzluk problemini beraberinde getirir. Stres düzeyini düşürmek için sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmenin arasında kuruyemişlerde bulunuyor. Ara öğün olarak tüketebilirsiniz.

Süt ve süt ürünleri

Peynirin içerisinde bulunan kazein ve L-triprofan maddeleri bakımından zengin olması uyku sorunun düzelmesine yardımcı olacaktır.

Akşamları yatmadan önce 1 bardak sütün içerisine biraz zerdaçal eklemek rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olacaktır.

Elektronik cihazlar

Elektronik cihazlar uyku hormonunun salgılanmasının önüne geçer dolayışla geç saatlare kadar elinizde olan telefonlar uykunuzu kaçıracaktır. Uyumadan yarım saat önce telefon ve elektronik cihazlardan uzak kalarak rahat bir uykuya ‘merhaba’ diyebilirsiniz.

Ayak masajı

Ayaklarınızı tuz ve lavanta öz yağı eklediğiniz ılık suda 10 dakika bekletin ve ayaklarınıza masaj yaparak günün stresinden kurtulabilirsiniz.

Duş alın

Ayaklarınızı yıkamak yetersiz kalırsa ılık duş uyku öncesi iyi gelecektir.

Rahat kıyafetler

Rahat ve konforlu yatak kıyafetleri uyku esnasından rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Dar ve sıkan kıyafetler kalitesiz bir uykuya neden olabilir.

Günlük tutun

Günlük tutmak bir şeyler yazmak gözlerinizin dinlenmesini sağlayacaktır. Akşamları bilgisayarda olmak veya video izlemek yerine günlük tutabilirsiniz.

Temiz ortam

Uyuyacağınız odanın ışığı ve sıcaklığı uykunuz etkileyen bir başka etkendir. Odanın havalandırılması, nevresimin temiz olması rahat uyumanıza yardım olacaktır.