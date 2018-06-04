Bunları yapın IQ’nuzu artırın!

Uzmanlar bir haftalık süren egzersiz programları ile birlikte beynin güçlendirilebileceğini ifade etti.

Güncellenme 04 Haziran 2018 12:26

Beynin vücudun diğer bölümlerinde olan herhangi bir kas gibi olduğunu ifade ediyor. Bununda güçlendirebilmek için düzenli olarak egzersiz yapmak gerektiğini ifade ediyor. Beyinde olan güç artık fark edilmiş durumda. Bu gücü kullanmak için bir çok bilimsel veri ve öğreti bulunmaktadır. Uzmanlar beynin kapasitesini artırmak için basit bir program verdi. İskoçya’da bulunan Edinburg Üniversitesi Biyomedikal Bölümü öğretim görevlisi Prof. Mark Lythgoes beyinin geliştirilebilir bir kas olduğunu ve geliştirebilmek için 1 hafta süren bir program yayınladı. Yayınladığı programa katılan 100 kişi üzerinde gerçekleşen programda kişilerin IQ’larında yüzde 40 oranında bir artış olduğu gözlemlendi.

Sonuçlar programa başlamadan önce kişilerin girdikleri test ve program sonunda girdikleri test sonuçlarına göre elde edilmiştir. İşte IQ’nuzu artıracak bir haftalık program:

Pazartesi

İşe alışık olduğunuz bir yöntemden farklı bir yöntemle gidin. Daha önce kullanmadığınız bir araç olması önemli. Akşam yemeğinde balık tüketin.

Salı

Sözlüğü açıp bilmediğiniz sözcükleri öğrenmeye çalışın. Ve bunları gün içerisinde geçen konuşmalarda kullanmaya çalışın.

Çarşamba

Yoga, meditasyon ve pilates derslerine girin ve daha önce tanımadığınız bir kişi ile konuşun.

Perşembe

İşe daha önce gitmediğiniz bir yoldan gidin. Ve Akşam televizyonda ciddi bir bilgi programı izleyin.

Cuma

Alışverişe çıkarken oluşturduğunuz alışveriş listesini ezberlemeye çalışın. Alkol ve kafein tüketmemeye özen gösterin.

Cumartesi

Gözünüzü kapatarak duş alın ve dişlerinizi her zaman fırçaladığınız elinizle değil bir diğeri ile fırçalayın.

Pazar

Sabah saatlerinde uyanıp bulmaca çözün ve kısa bir yürüyüşe çık