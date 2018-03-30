Bunları yapın güne iyi başlayın!

Güne dinç ve dinamik olarak başlamak için uzmanlar sizin evde rahatlıkla yapılabilecek 10 egzersizi yazdı.

Güncellenme 30 Mart 2018 22:13

Uzmanlar rahat bir gün geçirmek için kolay evde rahatlıkla yapılabilecek 10 egzersizi belirtti.

Nefes alma

Rahat bir zemin üzerinde yüz üstü olacak şekilde kolları başınızın altına alın. Düzenli olarak derin şekilde nefes alın, ve her nefesi aldığınızda karnınızın şişip yere değdiğini hissedin. Bunu en az 10 kez tekrar edin.

Sfenks duruşu

Nefes alma işlemi tamamlandıktan sonra başınızı kaldırın ve kolların ön kısmı birbirlerine paralel olacak şekilde uzatın. Dirsekleri yere koyun ve kolların ön kısmından destek alacak gövdenizi yukarı doğru kaldırıp sırt bölgesini esnetin. Başınızı yukarı tavana doğru kaldırın ve sonra çenenizi göğsünüze yaklaştırın. Bunu yaptıktan sonra sağ ile sol kulağı omuzlara değdirecek şekilde sağa ve sola boynunuzu kırın.

Çaprak dirsek

Sırt üstü ellerinizi başınızın altına alın. Dizleri kırıp ayakları yere bastırın. Omuzlar ve ayakları yerden kaldırarak karın kaslarınızı sıkıştırın. Sonra sağ diz ve sol dirsek, sol diz ve sağ dirsek birbirine gelecek şekilde gövdenizi çevirin. Bunu sağ sol olacak şekilde tekrar edin.

Yuvarlan

Yatar pozisyonda dizlerinizi ellerinizle kucaklayın ve ileri geri olarak hareket edin. Karın kaslarını güçlendirmek için yerde emekleyin.

Kol ve bacak için çapraz hareketi

Dört ayak şeklinde elleriniz ve dizleriniz üzerinde durun ve çapraz olacak şekilde kolunuzu ileri bacağınızı geriye doğru uzatın. Bu şekilde tüm eklemleri harekete geçirmiş olursunuz.

Şınav

Doğru ve uygun şekilde yapıldığında herkes tarafından yapılabilen bir harekettir. İlk defa yapanlar dizlerini aşağıya alabilirler. Yavaş yavaş ilerletirseniz zamanla sayıyı daha çok artırmış olursunuz.

Tek ayakta duruş

Ayaklarınızı birleştirin ve sonra bir ayağınızı dizden olacak şekilde içeri alın ve tek ayak üzerinde durun. Sonra bu işlemi diğer bacak için tekrarlayın.

Heel dips

Merdivenin en alt basamağından trabzanı tutup ayaklarınızı indirin ve kaldırın

Merdiven çıkma

Heek dips hareketini tamamladıktan sonra merdivenlerini inip çıkın. Kalça kaslarını çalıştırmak için çok etkili bir hareket olacaktır.

Yürüme

Günde ortalama 30 dakika olacak şekilde yürümeye özen gösterin.