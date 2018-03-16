Bunlar evliliğinizi tehdit edebilir

Uzmanlar, evlilikle ilgili yaptıkları açıklamalarda sorunları büyütüp aralarına sokan çiftlerin evliliklerin tehlikede olduklarını belirtiyor.

Güncellenme 16 Mart 2018 17:57

Evlilik üzerine yapılan anketlerde çıkan sonuçlar, boşanmaların sanılanın aksine ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığını ilişkisel nedenlerden ötürü gerçekleştiği ortaya çıkıyor.

Ekonomik nedenlerden değil

300 çiftin katılımı ile yapılan anketlerde çiftlere maddi ve manevi iki farklı kriz senaryosu sunuldu. Senaryolardan yola çıkarak sorulan sorulara çiftlerin verdiği yanıtlara göre yüzde 35’i maddi sorunlardan dolayı boşanmanın eşiğine gelinebileceğini belirtirken, yüzde 65’lik bir kesim çiftlerin arasında meydana gelen iletişimsel sorunların boşanma üzerinde daha etkili olduğunu ifade etti. Çiftler iletişim sorunları olarak “sürekli eleştirme”, “sürekli suçlama ve savunma döngüsüne girme”, “sürekli araya görünmez duvarlar örme”, “sürekli küçümseme ve hor görme” başlıkları ile birlikte çiftler arasında meydana gelen ilgisizlik, davranışlarda değişmeler, çok eleştirel bir dilin kullanılması gibi sorunların evliliği etkileyen önemli sorunlar olduğunu ifade ettiler.

Sorunları ilişkiye dahil etmek

Uzmanlar çiftlerle aynı görüşü sahip. Toplumun her kesiminden insanların belli dönemler de maddi problemlerin dalgalı olarak yaşandığını belirten uzmanlar, palyatif tedbirlerle çiftler bu sorunların üzerinden geliyor. Maddi sorunlara oranlar çiftler arasında meydana gelen iletişimsel problemler zamanla daha büyük sorunlara dönüşebiliyor. Maddi sorunların evliliğin gerektirdiği sorumluklara dayalı olarak bireyler üzerinden gelebiliyorlar.

Evlilik terapisine başvuran çiftler arasında görülen sorunların büyük kısmı genellikle, cinsel, iletişimsel ve davranışsal sorunlara dayalı problemler olduğu ortaya çıkıyor.

Boşanmaya götüren sorunlar

Küçümsemek: Eşlerden biri kalabalık bir ortam da veya özel olarak eşiyle dalga geçip, küçümsemesi, aşağılaması olarak görülebilir.

Eleştirme: Normalin üzerinde yine eşini eleştirirken gerek baş başa gerekse sosyal ortamlarda hiç bir hatayı görmezden gelmeksizin ağır olarak eleştirmesidir. Geçmiş sorunlar gündeme getirilerek genelleyici ve kırıcı sözler kullanılır.

Agresif ve savunmacı haller: Haksız bir şekilde karşı taraf suçlanır ve haklılık haksızlık yarışı başlar.

Sorunları görmemek: bu tavır eş tarafında ciddi yıkımlara yol açar belki ufak bir problem çözüme kavuşacakken görmezden gelerek sorun büyür ve güvensizlik sorunu başlar.

Sorumlulukları paylaşmamak: Sadece bir eşe yüklenmiş sorumluluklar ve beraberinde gelen huzursuz bir ortam.

Uzmanlar, ilişkiler arasında bozulmalar baş gösterdiği an önlemler alınmalı aksi takdir de daha büyük sorunlar beraberinde gelir ve ilişkinin bozulma seyri hız kazanır.