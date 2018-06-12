Bunlar evliliği bitiriyor!

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde her 5 evlilikten 2’si ilk beş yılda bitiyor. Peki boşanmaya neden olan ve bu süreci hızlandıran nedenler nedir?

Güncellenme 12 Haziran 2018 12:55

Ülkemizde boşanmaya neden olan gerekçeler araştırıldığında en başta geçimsizlik, şiddet, terk edilme, aldatma veya aldatılma olduğu gösteriliyor.

Yalan söylemek: Her ilişkide olduğu gibi güven bir kez zedelendi mi bir süre sonra eşler birbirlerine şüphe ile bakmaya başlarlar. Çabuk yıkılan ve ancak zor kurulan güvenin tamiri de bir hayli zordur.

Ekonomik zorluklar: Baştan başlayıp devam eden ekonomik sorunların olacağı gibi evlilik sırasında da işini kaybetme, iflas gibi ciddi ekonomik sorunlarda ilişkiyi büyük oranda zedeler.

Şiddet: Evlilik sürecinde bireyler olumlu duygular yaşamak isterler ancak sürekli devam eden şiddet, aşağılama ve eleştiriler evliliği bitirmese bile kağıt üzerinde devam eden bir duruma sokabilir.

Aldatma: Aldatma da suçlu aldatandır ancak aldatılan kendini eksik ve yetersiz görür. Aldatanı affetmek ise bu davranış devam etmesine neden olur.

Kalabalık yaşam: Ülkemizde bazı evli çiftler aile büyükleri beraber kalmaktadırlar ve aileler ilişkinin her durumunda bulundukları için sürekli müdahale içerisinde bulunabilirler. Bu durum ciddi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir.

Birbirinden uzaklaşmak: Bir çok evlilikte eşler bazen iş yoğunluğundan bazen çocuklardan birbirlerine zaman ayıramazlar bu süre zaman birbirlerinden uzaklaşmaya kadar gitmektedir.

Sorunları çözmeden devam etmek: Evlilikte zaman zaman büyük problemler meydana gelmektedir. Çiftlerden biri veya bir kaçı bunu görmezden gelip önemsemediğinde büyük sorunlar ortaya çıkabilir.

Cinsel sorunlar: İlk başta iyi olan cinsel yaşam zamanlar ekonomik sorun ve ailevi sorunlara bağlı olarak önemini yitirebilir. Zamanla da soğukluk meydana gelebilir ya da beğenilmediği duygusu ortaya çıkabilir.

Alkol ve Psikolojik sorunlar: Sorunlar ilk meydana geldiğinde kişiler birbirlerini idare ederler. Ancak zamanla ilişkiye zarar vermeye başlar. Bu sorunlar fark edilir edilmez profesyonel destek almak çok önemlidir.