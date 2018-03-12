Bunlar böbrek hastalıklarının habercisi!

Kronik böbrek hastalıkları ne yazık ki ülkemizde her 7 kişiden birinde görülmektedir. Bunun en büyük nedeni ise sağlıksız ve bilinçsiz yaşam alışkanlıkları denilebilir.

Güncellenme 12 Mart 2018 11:17

Uzmanlar böbrek hastalıklarını engellemek ve geciktirmek için belli uyarılarda bulunuyorlar.

Tuz tüketimi

Dünyada ki tuz tüketimi ile ülkemizde tüketilen tuz miktarı arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye’de tüketilen tuz miktarı Dünya’ya oranla en fazla tuz tüketen ülkeler arasında yer almaktadır. Tüketilmesi gereken tuz miktarı günlük 1 çay kaşığı 4-5g iken Türkiye’de bu miktar nerdeyse 3 katı denilebilir. Fazla tuz tüketimi kalp ve damar hastalıklarının yanı sıra, böbrek hastalıklarına davetiye çıkarır.

Su içmek

Su insan metabolizmasının düzenli ve sağlıklı işleyişi için yaşamsal bir içecektir. Susuz kalan vücut ilk olarak böbreklerde etkisini gösterir. Sağlıklı bir bünyeye sahip kişiler günde ortalama olarak 1.5-2 litre su içmesi gerekmektedir.

İdrarı tutmak

Su içmek kadar içilen suyun ve zararlı atıkların sıvı olarak vücuttan çıkması da bir o kadar önemli bir harekettir. Hijyen sebeplerinden ve bir takım yanlış alışkanlıklardan ötürü bir çok insan gün içinde idrarını uzun süre tutmaktadır. Uzun süre idrar tutmak bir çok sağlık sorununu da beraberinde getiri. İdrar yolu enfeksiyonundan böbrek yetmezliğine kadar varan sorunları beraberinde getirir.

Protein tüketimi

Fazla protein tüketimi böbrek hastalıklarının artmasına yol açan önemli bir nedendir. Kontrolsüz şekilde tüketilen proteinler ilerleyen süreçlerde akut böbrek yetmezliğine neden olmaktadır.

Sigara kullanımı

Kalp damar hastalıklarını ciddi oranda tetikleyen sigara kullanımı yine damarlarla örülü olan böbreklere büyük hasarlar vermektedir.

İlaç kullanımı

Bilinçsiz olarak alınan ilaçlar özellikle antibiyotik ve ağrı kesiciler böbrek yetmezliğine yol açmaktadır. Doktorlar tarafından verilmeyen ağrı kesici ve antibiyotikleri asla kafanıza göre kullanmayın.

Tansiyon kontrolü

Kan basıncında meydana gelen yükseklik kalp damar hastalıkları gibi böbrek yetmezliğine de neden olmaktadır. Tansiyon rahatsızlığı bulunan hastalık mutlaka ideal seviyeyi korumaları gerekmektedir.

Bu belirtiler böbrek hastalığının habercisi

Nefeste bulunan kötü koku

Tat alma duyusundaki bozukluk

Nefes problemi (nefes alma ve nefes darlığı)

Yüksek tansiyon

İdrar alışkanlığındaki değişiklik

Kusma ile beraber bulantı

El, yüz şişkinliği ve ayak bileklerinde olan şişkinlik