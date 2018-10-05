Bunalıma giren çocuk, babasını uyurken vurdu

Antalya'da yaşayan 13 yaşındaki H.U., sürekli annesi ile tartışan babasını uykusunda vurdu.

Güncellenme 05 Ekim 2018 11:34

Olay Antalya’da yaşandı. 13 yaşındaki H.U., annesi ile sürekli tartıştığı gerekçesi ile babası 41 yaşındaki Murat U.’yu uyurken eline geçen tabancayla uykusunda vurarak öldürdü. Silahtan çıkan boş kovanı da yanına alarak kaçan H.U., polis ekiplerince yakalandı.

Babasını vurarak evden kaçtı

Bu sabah saat 06.30’da Kepez’de yaşanan olayda, 2 katlı binanın üst katındaki dairede oturan 2 çocuk sahibi Aysun- Murat U. çifti, dün gece tartıştı. Ortaokul öğrencisi olan H.U., iddiaya göre babası Murat U. ve annesi Aysun U.’nun sık sık tartışması sebebi ile bunalıma girdi. Yaşadığı bunalım nedeni ile sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra evden kaçtı.

Annesi silah sesiyle uyandı

Silahın sesi ile uyanan anne Aysun U., eşinin kanlar içinde yattığını görünce, hemen 112’yi aradı. Aysun U.’nun ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi.

Annesi ilk başta yanlış ifade verdi

Baba Murat U.’nun ateşli silahla öldürüldüğünü tespit eden polis, Aysun U.’nun ifadesine başvurdu. Aysun U.'nun dışarıdan ateş edildiğini belirtmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu yönden yaptı. Ancak camlarda mermi deliği bulunmaması üzerine ekipler salonda boş mermi kovanı aradı. Cinayet Büro ekiplerinin yeniden ifadesine başvurduğu Aysun U., eşinin oğlu H.U. tarafından vurulduğunu söyledi.

Çocuk yakınlardaki bir sokakta bulundu

Polis, babasını vuran H.U.’yu kısa bir süre sonra olay yerinin yakınlarındaki bir sokakta buldu. Ekipler, olay yerinde kullanılan tabancayı ve mermiye ait boş kovanı da H.U.'nun üzerinde ele geçirdi.

Yakalanan H.U., polis merkezine götürüldü

H.U. ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Pazarlamacılık yapan Murat U.'nun cenazesi ise incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na konuldu.