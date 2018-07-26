Bülent Serttaş'ı bu sözlerle tehdit ettiler

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, "Bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" diyen kişi hakkında şikayetçi oldu.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 12:00

"Beni aramazsa arabasını benzinle yakacağım; bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" gibi tehditler alan Ünlü türkücü Bülent Serttaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Soruşturma başlatıldı

Muhsin K. isimli kişinin kendisinden para istediğini belirten Bülent Serttaş, bu kişinin kendisini parayı vermediği için ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Serttaş, arabasının yakılacağına ve evden çıkan iki kişinin vurulacağına dair tehditler aldığını iler sürdü. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“Paramı gelir alamadım” iddiası

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Muhlis K., Serttaş’a para verdiğini, verdiği parayı geri alamadığını söyledi. Savcılık tarafından, Muhlis K.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtildi. Savcılıkça, Muhlis K. hakkında, "tehdit" suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.