Bülent Serttaş dolandırıldı

Türkücü Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldı.

Güncellenme 13 Eylül 2017 10:32

Türkücü Bülent Serttaş kendisini Erzincan Valisi olarak tanıtıp, yardım kampanyasına katılması için mesaj bırakanları aradı. Telefondaki şahıs Serttaş'tan tekerlekli sandalye kampanyasına destek vermesini istedi. Vali sandığı dolandırıcının ricasını kırmayan Serttaş, verilen hesap numarasına 15 bin lira para yatırdı. Parayı yatırdıktan sonra tekrar aradığı numaranın kullanım dışı olduğunu gören Serttaş, savcılığa başvurdu.

Ankara'da tespit edildiler

Serttaş, kendisini dolandıran şahıslardan şikayetçi oldu. Şüpheli iki kişi Ankara'da tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.