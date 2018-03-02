Bülent Ersoy, Şehitlerimiz için bakın ne yaptı

Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, Şehitlere saygı çerçevesinde konserlerini ileri bir tarihe erteledi.

Güncellenme 02 Mart 2018 16:35

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndan dün acı bir haber gelmişti. Teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 8 asker Şehit olurken, 13 askerde yaralandı. Gelen acı haberin ardından ise ünlü sanatçı Bülent Ersoy, "Bu kadar kayıp varken, eğlence olmaz" planladığı tüm konserleri iptal etti.

Türkiye zor bir dönemden geçiyor

Konuyla ilgili bir de açıklama yalan Ersoy, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini, 8 askerin Şehit olduğu haberi karşısında derin bir üzüntü duyduğunu, bu kadar acı kaybın olduğu bir zamanda kazanç ve eğlenceye zaman olmadığını düşündüğünü, bu sebeple de bu akşam İstanbul'da vereceği ve yarın İzmir'de vereceği konserleri ertelediğini belirtti.

“Üzüntüm çok büyük”

Üzüntü ve acısının çok büyük olduğunu belirten Ersoy sözlerine şöyle devam etti: "Konuyu siz değerli basın mensupları aracılığıyla tüm kamuoyuna duyururum. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diler, bu vesile ile acılı ailelerine sabır ve yüce Türk Milleti'ne başsağlığı dileklerimi de iletirim efendim"