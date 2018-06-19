Bülent Ersoy kime oy vereceğini açıkladı!

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, seçimlerde kendisinin aday olduğunu ve kendisinin cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 17:33

Şarkıcı Gökhan Sezen'in de aralarında bulunduğu arkadaş gurubu ile kahvaltı yapan Bülent Ersoy, yaptığı espri ve şakalarıyla herkesi kahkahaya boğdu. İş adamı Murat Onat'a ait villada tatil yaptığı öğrenilen Ersoy, burada ilgi odağı haline geldi. Yeşil oje ve farklı takılarıyla renkli görüntüler ortaya koyan Ersoy, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kime oy verecek?

Seçimlerle ilgili sorulara meşhur kahkahası ile cevap veren Ersoy, Cumhurbaşkanlığına kendisinin aday olduğunu, kendisinin seçileceğini, hayırlısı olmasını dilediğini söyledi. 4 ya da 5 gün tatil yaptıktan sonra oyunu kullanmak üzere İstanbul Suadiye'ye gideceğini belirten Ersoy, kendisini tanıyan yerli turistlerle de sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mavi yolculuğa çıkacak

Ünlü sanatçı, arkadaşları ile birlikte bugün tekneyle mavi yolculuğa çıkacağını, kendisinin Bodrum'a Bodrum'dakilerin de kendisine hayran olduğunu, 4-5 günlük tatilin kendisine çok iyi geleceğini, tekne ile cennet adaları ve koyları gezerek denize gireceğini ifade etti.

Nur Yerlitaş’la telefon görüşmesi

Gazetecilerin çekimi sırasında ünlü modacı Nur Yerlitaş ile telefon görüşmesi yapan Ersoy, "Zatıaliniz ile bir daha görüşmeyeceğim. Bugünden itibaren irtibatımı kesiyorum. Konuşmak istemiyorum. Lütfen beni bir daha aramayın" ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Yakın arkadaşı Serpil Benay'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli motosikletin arkasına oturan Bülent Ersoy, Bodrum Çarşısı'nda gezdi. Yaklaşık 10 dakika Bodrum Çarşısı'nda elektrikli motosiklet ile gezen Bülent Ersoy, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.