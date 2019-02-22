Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması: Asla affetmeyeceğim...

Bülent Arınç, Gül ve Davutoğlu'nun parti kuracaklarına dair iddiaları değerlendirdi.

Güncellenme 22 Şubat 2019 14:35

AK Parti'de önemli görevlerde bulunan, eski Başbakan Yardımcısı ve Meclis Eski Başkanı Bülent Arınç, aktif siyaseti bıraktığını, aslında siyasetin kendisini bıraktığını söyledi.

“Türkiye’de herkes siyaset konuşuyor”

Her şeyin aktif milletvekilliği, Meclis Başkanlığı olmadığını ve siyasetin çok daha geniş bir kavram olduğunu dile getiren Arınç, Türkiye’de herkesin siyaset konuştuğunu, kendisinin aktif olan kısmı bitirdiğini, bulunduğu her ortamda ülkenin durumuyla ilgili düşüncelerini dile getirdiğini, bunu 'AK Partili olma' hüviyetini muhafaza ederek yaptığını belirtti.

“Avukatlık ve arabuluculuk yapıyorum”

Arınç; yaptığı başka bir şey daha olduğunu dile getirerek, iyi bir hukukçu olduğunu, bununla da övündüğünü, bundan tevazu yapmadığını, 22-23 yıllık kariyerinin olduğunu, hukuk danışmanlığı yaptığını, bu nedenle çok mutlu olduğunu, siyasetteki “Bülent Arınç'ın dürüst” imajı arabuluculukta da işine yaradığını ifade etti.

Gül ve Davutoğlu açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu iddiaları hakkında değerlendirme yapan Arınç, bu iddiaların son zamanlarda çok yazılıp çizildiğini, AK Partili olduğunu ve böyle kalmaya devam edeceğini, AK Partililerin yaşadığını Türkiye’de başkaları yaşaması durumunda farklı tepkiler verebileceğini söyledi.

“Oh oldu, ne iyi oldu da gittiler” demedim

Arınç, herkesin özel hayatına ve kişiliğine saygı duyulması gerektiğini belirterek, “Bu partide en küçük hizmeti yapmış olandan en büyük hizmetleri yapmış olanlara kadar, reddedilmeden, üstü kapatılmadan, trollerin ağzında parçalanmaya götürülmeden herkese kucak açılması ve onlara değer verilmesini arzu ediyorum. Bu yapılmazsa bu dedikoduların arkası kesilmez. Herkes her şeyi söyler. Ben arkadaşlarımı seviyorum. Ben AK Parti'den kim ayrıldıysa arkasından 'Oh oldu, ne iyi oldu da gittiler' dememiş bir insanım” dedi.

“AK Parti'ye olan küskünlüğü oluşmuştur”

AK Parti'den kopan isimlerin yeni bir parti kuracaklarına ihtimal vermediğini ifade eden Arınç, "Affetmeyeceğim bir tek şey var; AK Parti'nin karşısında bir başka parti kurup da, onunla AK Parti ile mücadele etmeye yeltenmeleri affedilecek bir şey değildir. Ama ayrılmıştır, AK Parti'ye olan küskünlüğü oluşmuştur. Ama kendi değerini muhafaza etmiştir, buna saygı duymalı. Ve onların AK Parti ile bütünleşmesini temin edecek tedbirler alınmalıdır. Benim, bu yaşımdan sonra artık bana bu şerefleri bahşeden partiye ve Genel Başkana bağlı olmaktan başka bir seçeneğim yok ve bunu da şerefle taşıyacağım" diye konuştu.