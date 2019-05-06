Bülent Arınç'tan Cumhur İttifakı'nı zedeleyecek sözler!

Bülent Arınç, Devlet Bahçeli'nin AK Parti'yi yüzde 35'lere düşürdüğünü söyledi.

Güncellenme 06 Mayıs 2019 13:12

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç; İstanbul seçimleri hakkında yaptığı konuşmada, sonucun belli olmadığı her gün Ekrem İmamoğlu’nun ekmeğine yağ sürüldüğünü, seçim sonuçlarının YSK kararı ile netleşeceğini, İmamoğlu’nun 5 sene sonrasının Cumhurbaşkanı adayı olduğunu, seçimler hakkındaki sonucun en geç iki gün içinde alınacağını söyledi.

“Yavaş’ın kanacağı iki sebepten ötürü belliydi”

Ankara’da AK Parti’nin seçim çalışmalarına katıldığını dile getiren Arınç, Mehmet Özhaseki'nin gösterdiği her işi yaptığını, AK Partili olduğunu için bunun bir borç olduğunu, Mansur Yavaş’ın kazanacağının iki sebepten ötürü belli olduğunu belirtti.

Birincisi; adam, bundan önceki seçimi kazandığına ama Melih Gökçek'in hilesiyle kaybettirildiğine inanıyor. İşin kötüsü, Ankaralı da buna inanmış. O yüzden afişlerde ne yazıyor? 'Hak yerini bulacak, Mansur Yavaş kazanacak'. Ankaralı buna karar vermiş. Kimi aday gösterseniz, kazanacağı az çok belli gibi. Şahsi kanaatimi söylüyorum. İkincisi, bu adamın çek, senet işi varmış da birisine şöyle bir imza atmış da, o da şöyle yapmış, böyle yapmış. Hangi tarihte bu? 2009'da, 2010'da, 2011'de.

“Sen yeni mi uyandın?”

Sen yeni mi uyandın? Seçimden 1 hafta önce mi aklına geldi bu? Yapmayacaktınız bunu. Yapmayacaktınız. Bunlarla artık Türkiye'de hiçbir şey kaybedilmez. Kazanacağınız belli. Burada bizim yapacağımız şey, bu dedikoduyla, şu dedikoduyla değil. Özhaseki gibi bir adayımız var. Efsane bir belediye başkanımız var. Bakanlık yapmış bir insan, 'Ben Ankara'da bu seçimi kazanmak için her şeyimi ortaya koydum' diyor. Onun çevresinde kenetlenmemiz lazımdı."

Ekrem İmamoğlu'nun bile hak kazanmadığı büyük bir popülariteyi, biz kendi ellerimizle ona vermiş olduk" cevabını verdi.

“Bunları bölük pörçük aşamayız”

Arınç; Davutoğlu, Babacan ve Gül'ün kolay yetişmediğini ve bir arada tutulması gerektiğini söyleyerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Önümüzdeki seçimleri çok daha güçlü olarak kazanalım. Türkiye'nin 40 tane sorunu var. Bunları bölük pörçük aşamayız. Birbirimize dayanarak aşacağız. O yüzden hepimiz çobansak, Hadis-i Şerif öyle, hepimiz sürümüzden sorumluysak, aile reisi ailesinden, belediye başkanı belediyesinden, Cumhurbaşkanı da madem bütün milletin birliğini temsil ediyor, bir taraftan da AK Parti'nin Genel Başkanı, hem milletin birliğini temsil edecek, ona zillet, buna illet demeyecek, hem de partisini ayakta tutacak.

“Bir Davutoğlu kolay yetişmiyor”

Bir Davutoğlu kolay yetişmiyor, bir Ali Babacan kolay yetişmiyor, bir Abdullah Bey kolay yetişmiyor. Bunlar bizim insanımız, bunları bir arada tutmamız lazım. Gene liderlik sende olsun, ama şu partinin ayrılıklara tahammülü yok.

“Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü”

Bahçeli bizi yüzde 35'lere düşürdü. Yüzde 35'lere düştüysek biz, kendi ifadesine göre söylüyorum, parti olarak, seçimde aldığımız sonuç olarak değil, biz yüzde 19'uz dediği zaman bize kalan yüzde 32. Bu doğruysa bir alarm zili çalması lazım. Tekrar ayağa kalkacağız, kucaklaşacağız. Bu iş çok kolay."