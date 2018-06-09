Bülent Arınç'tan çok konuşulacak "Ergenekon" açıklaması

Eski TBMM Başkanı Arınç, Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları konusunda itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 09 Haziran 2018 12:01

Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları konusunda değerlendirmelerde bulunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "102 kişi için tutuklama kararı geldi. Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık, üzüldük, sıkıldık. Başbakan'ımız 'Ne yapıyor bunlar, utanmıyor mu bunlar' dedi" ifadelerini kullandı.

Arınç, Ergenekon soruşturmalarında vicdansız hain, savcılar onu tut bunu tut içeri atmaya başladılar. Ben hep tutuksuz yargılanmadan yanaydım. Askerde emir komuta zinciri vardır. Ömer Halisdemir’i kahraman olarak görüyoruz. Neden komutanı şunu vur dedi, o da vurdu. Tam tersi de olabilir. Genelkurmay Başkanı terör örgütünün başı olarak ilan edildi” dedi.

Arın ayrıca, “Ya MGK'ya gidiyorduk, ya şuraya gidiyorduk 102 kişi için tutuklama kararı geldi. Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık, üzüldük, sıkıldık. Başbakan'ımızın gösterdiği tepkiyi dün gibi hatırlıyorum: 'Ne yapıyor bunlar, çıldırdı mı bunlar? Utanmıyor bunlar" açıklamalarında bulundu.

"Ben yargılamanın ne kadar adaletsiz olduğunu biliyorum" diyen Arınç, "Ancak hepsinin masum olduğunu söyleyemem. Önemli olan 1 suçluyu yargılamak ama 10 tane masumu da karşına getirmekse, o 10 tane masum için 1 tane suçluyu da affetmektir" ifadesini kullandı.