Bülent Arınç'tan AK Parti'yi kızdıracak sözler!

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, seçim stratejisinin yanlış olduğunu ve Türkiye'nin bir beka sorunu ile karşı kaşıya olmadığını söyledi.

Güncellenme 06 Mart 2019 10:30

AK Parti’de yıllarca siyaset yapan ve üst düzey görevlerde bulunan Bülent Arınç, şu an Türkiye’de beka sorunu olmadığını, seçim stratejisinin doğru olmadığını söyledi.

Ankaralı Babacan’ı istiyordu

Ankara adayının belirlenmeden önce esnafın nabzı tuttuğunu belirten Arınç, görüştüğü 10 kişiden 9'unun Ali Babacan'ı istediğini, bu durumda Babacan’ın en azından Mehmet Özhaseki'nin gezilerine davet edilmesi gerektiğini ve birlikte gezmeleri gerektiğini söyledi.

Zeybekci’ye tepki

Arınç; Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci'nin “Şarap” ile ilgili sözlerini de değerlendirerek, "Nasıl konuşuyor Allah aşkına, kim yönlendiriyor? Rahmetli Erbakan Manisa'ya gelmişti. ‘Hepsini denize dökmek lazım' diye bir konuşma yaptı, Manisa'da ben seçimi kaybettim. Nerede, nasıl mesaj verileceğini iyi belirlemek lazım" dedi.

“Seçim yarışına geride başladık”

Toplantıya bir saat geç katılan Özhaseki de seçim stratejisini bir ekibin belirlediğini, bu programa göre hareket edildiğini belirtti. Özhaseki, aday olduğunda yarışa geriden başladığını, aday olduğunda yüzde 6 geride olduğunu, şimdi en son yapılan anketlere göre binde 8 öne geçmiş durumda olduğunu ifade etti.