Bülent Arınç tarafını seçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Arınç, iyi bir AK Partili olduğunu başka bir oluşumun içinde yer almayacağını söyledi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 22:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM eski Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın görüşmesi sona erdi.

“Milli Görüşçüyüm”

Görüşme sonrası açıklama yapan Arınç, kendisinin bir AK Partili olduğunu, partisinden memnun olduğunu, bazılarının kendilerini üzdüğünü buna rağmen AK Parti'nin bu ülkeye faydalarını bildiği için sustuğunu, başka bir partiyle ilgili olumlu kanaatini ortaya koymacağını, kendisinin ne AK Parti'nin ne de genel başkanın zarar göreceği bir noktada durmayacağını, iyi bir AK Partili olduğunu, Milli Görüş çizgisinden olduğunu, bunun çizgisinin arkasında durmayı gerektirdiğini belirtti.

“Her konuyu görüştük”

Her konuyu görüştüklerini belirten Arınç, bu konuda açıklama yapma yetkisini kendinde görmediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arzu etmesi durumunda açıklama yapabileceğini, kendisine izin vermeleri durumunda konuşabileceğini, özel görüşme olduğu için mahrem tutulduğunu söyledi.

“Aktif siyaseti bıraktım”

7 Haziran 2015 seçimlerinde aktif siyasete veda ettiğini ifade eden Arınç, ne 7 Haziran’da ne 1 Kasım’da aday olmadığını, bu düşüncesinin bugün de devam ettiğini, bundan sonra tekrar milletvekilliğinden başlayacak durumda olmadığını, kendisine bu konuda hiç teklifte bulunulmadığını, kendisinin kararlılığını bildiklerini belirtti.