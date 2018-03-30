Bülent Arınç kendisini böyle savundu!

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç sosyal medya hesabından yapılan cinsel içerikli paylaşım hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 30 Mart 2018 15:13

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, 3 milyon 217'lik Twitter hesabından dün gece yapılan cinsel içerikli paylaşım hakkında açıklama yaptı.

Adli makamlara başvuruldu

Arınç Twitter hesabına en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştıklarını, bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağını söyledi.

İsmail Kahraman vurgusu

Arınç kendisine yapılan hakaretlerin dün Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a yapılan hakaretlerle aynı zamana denk gelmesinin manidar olduğunu belirtti.

Twitter hesabı askıya aldı

Bülent Arınç, dün gece geç saatlerde Twitter hesabından ahlaksız bir paylaşım yapıldığını, arayarak haber veren dostları sayesinde öğrendiğini, duruma, konuya hakim uzman arkadaşlarla anında müdahale ettiklerini, kendilerinin müdahalesinin yanı sıra Twitter'ın da konuya kayıtsız kalmayarak ahlaksız içeriği yayan hesabı askıya aldığını söyledi.

IP numarasının peşine düşüldü

Bir hukukçu olarak insanların mahremine uzanan eli göz ardı etmenin mümkün olmadığını belirten Arınç, "Buna ek olarak ahlaksız trollerin birçok kez hedefi haline gelmiş ve bu konuya dair şikayetlerini en yüksek perdeden dile getirmiş biri olarak bu durumu da görmezden gelmeyeceğim" ifadelerini kullanan Bülent Arınç, "Twitter ile yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda hesabımıza en son giriş yapan IP numaralarını tespit etmeye yaklaştık. Bu numaralar tespit edilir edilmez adli makamlara gerekli başvuruları yaparak konunun takipçisi olacağız" dedi.

Arınç açıklamasına şöyle devam etti:

"Dün TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman için açılan hashtagde bulunan hakaretamiz ifadeleri ve şahsıma yapılan bu alçakça saldırıyı TBMM Başkanlık makamının itibarını zedelemeye yönelik hareketler olarak yorumluyorum. Konu hakkında hassasiyet göstererek tarafıma haber veren, üzüntülerini ileten dostlarıma teşekkür ederim."