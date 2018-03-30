Bülent Arınç hacker kurbanı oldu!

Eski TBMM Başkanı Arınç'ın sosyal medya hesabı hacklendi.

Güncellenme 30 Mart 2018 10:40

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Twitter hesabı hacklendi. Arınç'ın 3 milyon 217 binden fazla takipçisi olan kişisel Twitter hesabından dün gece yarısı cinsel içerikli paylaşım yapıldığı ileri sürüldü.

RT yapıldı

İddiaya göre Bülent Arınç'ın Twitter hesabından Gamze Duman adıyla cinsel paylaşımlar yapan bir hesabın 26 Şubat'taki iki içeriği RT edildi.

"Bülent Arınç'ın gece yarısı yaptığı retweet"

Bu olaydan sonra ise kullanıcılar "Bülent Arınç'ın gece yarısı yaptığı retweet" başlığıyla yaşanan durumu konuşmaya başladı. Tekipçilerin tepkisi ike kaldırılan RT'lerden sonra ise söz konusu hesap kapandı.

Hacklendi mi?

Sosyal medya kullanıcıları Arınç'ın hesabının hack'lendiği ya da sosyal medya hesabını kullanan kişinin kazasına uğradığı yorumunu yaptılar.