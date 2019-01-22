Buket Aydın'ın yükselişi devam ediyor! İşte yeni görevi...

Kısa süre önce Kanal D Ana Haber sunuculuğu görevine getirilen Buket Aydın, yeni bir terfi aldı.

Güncellenme 22 Ocak 2019 10:41

Sekiz aydır Kanal D Ana Haber sunuculuğu yapan Buket Aydın, terfi etti. Başarılı sunucunun terfi haberi, kanalın insan kaynakları tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Kanal D Başkanlığı’na atandı

Geçen yıl NTV’den ayrılarak Kanal D’ye geçen ve Ana Haber sunuculuğunu üstlenen Buket Aydın, kanal içinde kısa sürede terfi etti. Aydın’ın yeni görevi ise Kanal D Başkanlığı….

İnsan kaynaklarından açıklama

İnsan kaynakları tarafından açıklanan atama kararı, "Mayıs 2018 tarihinden bu yana Kanal D Haber Spikeri olarak görevini sürdürmekte olan Sn. Buket Aydın Baykal, Kanal D Haber Başkanı olarak terfien atanmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Sn. Baykal, Kanal D Haber Merkezi'ne başlamadan önce, Kanal Türk, TRT Türk ve NTV Haber Merkezlerinde Sunucu olarak görev yapmıştır.

Bugün itibariyle geçerli olan atamanın tüm grubumuza hayırlı olmasını diler, Sn. Buket Aydın Baykal'a yeni görevinde başarılarının devamını dileriz” ifadeleri ile duyuruldu.

Tebrikleri kabul etti

Buket Aydın, terfi sonrası kendisine gönderilen hediyeleri de Instagram hesabından paylaşarak tebrikleri kabul etti.