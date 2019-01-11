Buket Aydın'dan Muharrem İnce'yi kızdıracak sözler

Buket Aydın, "40" programında ağırladığı Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 11 Ocak 2019 14:27

Kanal D Haber’in sunucusu Buket Aydın, 24 Haziran’da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’yle ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.

“Bir gün kafama bardak gelecek bekliyorum”

CNN Türk ekranlarında “40” programını sunan Buket Aydın, katıldığı TV programında “Programda ünlülerle çok yakın oturuyorsun. Bazen kızdıracak sorular soruyorsun bir şey olmuyor mu?” şeklindeki soruya "Korkuyorum ben bazen. Birisi bir gün bir tepki verecek diye gerçekten korkuyorum. Mesela ben Erkan Petekkaya'ya 'Alkolik misiniz?' dedim. Canan Karatay'a 'Obez miydiniz?' dedim ve daha neler var. Bir gün kafama bardak gelecek bekliyorum” dedi.

“Muharrem İnce zor yayınlardan bir tanesiydi”

“Seni en çok zorlayan kim oldu?” sorusunu cevaplayan Aydın, "Benim için en zor yayınlar biri Canan Karatay'dı. Beni biraz zorlamıştı. Acun Ilıcalı bizim ilk yayınlarımızdan bir tanesiydi orada birlikte acemiliğimizi attık. Muharrem İnce yine zor yayınlardan bir tanesiydi. Çünkü devamlı bana karşı soru sorarak beni bir kavganın içerisine çekmeye çalıştı. 40'ın formatı bu değil. Oda benim için zor ama güzel yayınlardan biriydi” ifadelerini kullandı.