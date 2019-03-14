Buket Aydın, gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı

Buket Aydın'ın konuğu olan Ekrem İmamoğlu'nun yayınından çıkıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayınına bağlanan CNN Türk, tepki çekti.

Güncellenme 14 Mart 2019 10:32

CNN Türk’te yayınlanan ve Buket Aydın’ın sunduğu 40 programı dün akşam Twitter’da TT oldu. Dün akşam Aydın’ın konuğu CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu’ydu. İmamoğlu’nun konuşması sırasında yayından çıkılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına girilmesi tepkilere neden oldu.

CHP ve İyi Parti ittifakının İstanbul’a aday gösterdiği Ekrem İmamoğlu, dün akşam gazeteci Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu.

İmamoğlu’nun konuşması sırasında kameralar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayınlanan konuşmasına çevrildi. Konuşma 40 dakika boyunca canlı yayınlandı.

Bahsi geçen durum sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılandı. "#SansürcüCNNTürk" etiketi kısa sürede TT oldu.

Sosyal medyada büyüten tepkiler sonrası Buket Aydın, açıklama yapmak zorunda kaldı.

Aydın açıklamasında, "Herkese iyi akşamlar. Yayınımız bant yayındır. Canlı değildir. O yüzden yazdığınız ve eleştirdiğiniz gibi anons yapıp ara veriyoruz demem mümkün değil:) birazdan kaldığı yerden devam edecektir” dedi.