Bugüne kadar TSK'dan kaç FETÖ'cü ihraç edildi?

TSK hem yurt dışında hem de yurt içinde tüm terör örgütleri ile mücadeleyi tam gaz devam ettiriyor. İşte bugüne kadar ihraç olan FETÖ'cü sayısı...

Güncellenme 14 Mayıs 2019 15:54

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre TSK, tüm terör örgütlerine yönelik mücadelesini kararlı bir şekilde devam ettiriyor.

Sınır ötesi ve yurt içi operasyonlarla terör örgütlerine nefes aldırmayan TSK’nın FETÖ ile mücadelesi de tüm hızıyla devam ediyor.

“FETÖ’cü personeller araştırılıyor”

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahta devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre belirlenen müşterek kıstaslar, tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Bugün kadar kaç personel ihraç edildi?

Bu kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 879, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 242 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 432 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 1553 oldu.

Öte yandan söz konusu süre içinde 151 emekli askerin de rütbesi geri alındı.