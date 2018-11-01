Bugüne kadar kaç şirkete kayyum atandı? Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bugüne kadar 42 ilde bin 4 şirkete olarak kayyum atadığını açıkladı.

Güncellenme 01 Kasım 2018 10:59

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yaptı.

TMSF'nin, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, 42 ilde bin 4 şirkete olarak kayyum atadığını belirten Oktay, bu şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğünün 55,74 milyar TL olduğunu ifade etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların bütçesinin görüşmelerine başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu yaptı.

CİMER’e yapılan başvurular



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı sunumda şu bilgileri verdi: "1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı"

Kaç şirkete kayyım atandı

"TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, 42 ilde bin 4 şirkete olarak kayyum atandı. Bu şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar TL, toplam ciroları 21,95 milyar TL, toplam öz kaynakları 21,05 milyar TL ve dönem karı 1,53 milyar TL'dir."