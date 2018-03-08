Bugün hangi ilde kar, hangi ilde yağmur yağacak?

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaparken vatandaşların da muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını istedi.

Güncellenme 08 Mart 2018 09:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son hava tahminlerine göre, Mardin, Mersin, Karaman, Şanlıurfa dışında tüm yurdu kuvvetli yağış bekliyor. İç batı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağnak yağış, gece ise Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur bekleniyor. Osmaniye, Karabük, Kastamonu, Amasya, Bayburt, Tokat, Kahramanmaraş, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Bingöl ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıkları azalacak

Kuzeybatı kesimlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı da gelen tahminler arasında.

Kuvvetli yağış uyarısı

Kastamonu, Karabük, Amasya, Bayburt, Tokat, Osmaniye, Erzincan, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli ve Erzurum ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Bu kapsamda meydana gelebilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara'nın güneyi ve İç Anadolu'nun güney ve doğusu kuvvetli rüzgara teslim olacak. Bu çerçevede esmesi beklenen rüzgarın şiddetine karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısı yapıldı.

İstanbul'da havanın bugün parçalı bulutlu olması ve bölgenin aralıklı olarak sağnak ve gök gürültülü sağnak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sakarya ve çevresinde ise kuvvetli yağış bekleniyor.

Rüzgarın, Güney ve Güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilirken hava sıcaklıkları 13 derecenin altına düşeceği bildirildi.