Buğra Gülsoy'dan sürpriz hamle!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, evrensel bir olayı konu alan romanı için kolları sıvadı.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 16:07

Aynı zamanda tiyatro yazarı, senarist ve yönetmen de olan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, çok ses getirecek bir romana imza atmaya hazırlanıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılan roman, 1900’lü yılları da içine alan, aşkın ve savaşın tanıklığında geçen insan hikayelerine odaklanıyor.

Yazım sürecinin devam ettiği kitabın adı ve içeriği ise henüz açıklanmadı. İnkılâp Kitabevi ile anlaştığını söyleyen Gülsoy, romana dair bazı ipuçları vermeyi de ihmal etmedi. Romanın 1900'lerden başladığını anlatan Gülsoy, romanın evrensel bir konuya sahip olduğunu, sevginin yerini öfkenin aldığı, umutların tükendiği bir dönemde Osmanlı imparatorluğundan Fransa'ya, İspanya'dan İngiltere'ye ve Almanya'ya uzanan, tüm kıyametlerin nedeni olup zamanın çökmesini sağlayan kaçak bir yolcunun gerçek hikayesini anlattığını söyledi.

Kitap 2019’da okuyucu ile buluşacak.