Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy 5 yıldır beraber olduğu sevgilisi Nilüfer Gürbüz ile evlendi.

Güncellenme 24 Eylül 2018 14:46

Uzun süredir devam eden mutlu birlikteliklerinin ardından yakışıklı oyuncu Buğra Gülsoy, güzel sevgilisi Nilüfer Gürbüz ile Şile sade bir kır düğünü ile dünya evine girdi.

Önceden gündeme gelen haberlerde çiftin Nilüfer Gürbüz’ün hamile olduğu dedikoduları yüzünden nikah tarihini öne aldıkları söylendi. Pek çok ünlü oyuncunun katıldığı düğünde dikkat çeken isimler Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç ve Selin Şekerci oldu. Nikahta dikkat çeken en önemli detay sade ve şıklık oldu.

Sade ve düz bir gelinlik tercih eden Nilüfer Gürbüz, gelin başında da sadeliği tercih etmesi dikkat çekti. Çiftin nikah şahitliklerini arkadaşları yaptı.