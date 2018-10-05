Bu zam oranı emeklinin yüzünü güldürecek!

Bu yılın ikinci yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ne kadar zam yapılacak?

Güncellenme 05 Ekim 2018 10:28

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan enflasyon oranında zam hakkında ipuçları gelmeye başladı. Temmuz ve Eylül enflasyonu yüzde 9,34 olarak gerçekleşti, geriye 3 veri daha kaldı. Yani bu zamana kadar gerçekleşen enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 9.34 zam oranı gerçekleşti.

Ne kadar zam yapılacak?

Bu kapsamda, maaşlarda 95,4 ile 456,93 lira arasında artış olacağı öngörüldü. Yani şu an bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde bulunan en düşük maaşın, bin 116 lira 79 kuruşa çıkacağı ifade ediliyor. 4 bin 892 lira 19 kuruş olan en yüksek emekli maaşının ise 5 bin 349 lira 12 kuruşa yükselmesi bekleniyor.

Kesim rakamlar üç ay sonra açıklanacak

Bu verilerin Ekim, Kasım ve Aralık ayının da eklenmesi ile artacağı belirtildi. Buna göre, 2018’in enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10.65 olacağı, bu tahmin gerçekleşirse maaşlarda 108,78 lira ile 521,02 lira arasında artış yaşanacağı belirtildi.

Bu konudaki kesin rakamların ise 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2018 yılı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.