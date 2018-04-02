Bu yiyeceklerin artık sonu geliyor!

Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri nedeniyle günümüzde çokça tercih edilen o yiyecek ve içeceklerin sonu geliyor.

Güncellenme 02 Nisan 2018 20:18

Belki bizden sonra torunlarımız bu yiyecekleri göremeyebilirler. İklim değişikliğinin sonucu olarak bu yiyecekleri veren ağaçların verimliliği düşüyor, buna bağlı olarak da gelecekte bu yiyeceklere herkesin ulaşması zor olduğu ön görülüyor. İşte küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak sonu gelen o yiyecekler:

Üzüm

Havaların sürekli değişkenlik göstermesi ve bir sıcak bir soğuk olarak devam etmesi başta üzüm asmalarını olumsuz etkiliyor ve buna bağlı olarak eğer bu sorunun önüne geçilmezse gelecekte üzüme hasret kalabiliriz.

Muz

Muzun gelecek nesillere aktarılamamasının sebebi ise üzüm gibi değil. Üreticisi olan gelişmekte olan ülkeler kahvenin getirisinin çok olmasına bağlı olarak muz üretimden vazgeçip kahve üretimini tercih etmeleridir. Aynı zamanda iklim değişikliklerine bağlı olarak da muz ağaçlarının hayvanlara karşı daha dayanıksız olması ikinci bir sebep olmaktadır.

Balık

Balıkların azalması tabi ki iklim değişikleri ile birlikte denizlerin insanlar tarafından çok kirletilmesi denizlerde bulunan oksijen miktarını azaltacak ve balıkların okyanuslara göç etmesine neden olacaktır. Böylece gelecek yıllarda balık yemek büyük bir lüks olacak.

Bal

Bal iklim değişikliğinden en çok etkilenen bir üründür. Sadece iklim değişikliği değil aynı zamanda gökdelenlerin ve yüksek binaların çoğalması arıların verimliliğini olumsuz etkilemektedir.

Kahve

Modern dünyanın en gözde içeceği olan kahve de iklim değişikliğinden payına düşeni alan besinlerdendir. Güney Amerika da bulunan kahve ağaçları iklim değişikliklerine bağlı olarak çok etkileneceği ön görülüyor. Kahvenin ham maddesinin bu derece sıkıntıya girmesi gelecek yıllarda kahvenin de büyük bir lüks olacağını bizlere gösteriyor.

Yer Fıstığı

Fıstık tarlalarındaki verimliliğin bu derece azaltması fıstık fiyatlarındaki artışın en önemli göstergesi ne yazık ki fıstıkta gelecekte sadece fotoğraflarda kalacak gibi görünüyor. Umarız yetkililer bu duruma el atar.

Elma

Evet, şaşılası bir durum gibi görünse de elma da ilerde lüks besinler kategorisinde önde girecek gibi görünüyor. Çetin kış şartlarında oluşan elmalar artık kışın bahar gibi geçmesinden dolayı verimlilik azalmış durumda.

Çikolata

Çocuklardan yetişkinlere kadar herkesi en çok üzecek besin çikolata olsa gerek. Evet çikolata da iklim değişikliklerinden payını alan bir besin. Ham maddesi olan kakaonun %70’i Afrika’da yetişiyor. Afrika’da sıcaklıkların artması ile birlikte kakao ağaçlarının verimliliğinde de ciddi bir azalma söz konusudur. Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden gelen bilgiye göre yakın gelecekte çikolata olmayacağı yönünde oldu.