Bu yıl Ramazan pidesinin fiyatı ne kadar?

Geçen sene kilogram fiyatı 6,66 lira olan Ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiği açıklandı.

Güncellenme 27 Nisan 2018 12:18

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen sene kilogram fiyatı 6,66 lira olan Ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

"İzmir'de 350 gram pidenin 2,5 liradan satılacak"

Balcı yaptığı açıklamada, geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan Ramazan pidesi fiyatının bu yıl yüzde 8 fiyat artışıyla 7,2 lira olarak belirlendiğini, geçen yıl Ankara ve İstanbul'da 300 gramı 2 liradan satılan Ramazan pidesinin bu yıl 275 gramının 2 liradan satılacağını söyledi. Balcı ayrıca, İzmir'de 350 gram pidenin 2,5 lira olarak satılacağını da söyledi.

"Fırıncılar fedakarlığı gösteriyor"

Yıllık enflasyon göz önünde bulundurulduğunda, bir yıl içinde pidedeki yüzde 8 artışı vatandaşların hoşgörü ile karşılayacaklarını düşündüklerini, fırıncı esnafının gerekli özveri ve fedakarlığı gösterdiğini belirtti.

"Ekmek fiyatlarında değişiklik yok"

Balcı, bugün için gündemimizde ekmek fiyatlarında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, kilogram fiyatının yine azami 5 lira olarak uygulanacağını, pidedeki 7,2 liralık kilogram fiyatın da ülke bazında her ilde uygulanacak azami fiyat olduğunu, bu fiyatın altında satış yapacak illerin de kendi maliyet hesabına göre satış yapacağını söyledi.

Yüzde 9.1 zam geldi

Geçen sene Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 6.6 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl ise pide fiyatlarına yüzde 9.1 zam gelmiş oldu.