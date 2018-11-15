Bu yıl Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde en büyük ikramiye 70 milyon lira olarak açıklandı.

Güncellenme 15 Kasım 2018 13:04

Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişinde en büyük ikramiye 70 milyon lira olarak açıklandı. Tam biletin 70, yarım biletin 35, çeyrek biletin ise 17,5 TL’den satılacağı belirtildi. Büyük ikramiye geçen sene 61 milyon TL olarak duyurulmuştu.

Çekiliş ne kadar?

Milli Piyango İdaresi yetkililerin verdiği bilgiye göre, 31 Aralık 2018’de yapılması planlanan yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanında 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Büyük ikramiye ne kadar?

Bu kapsamda yılbaşında, en büyük ikramiye 70 milyon olurken, en küçük ikramiye ise 70 lira olacak. Toplam dağıtılacak ikramiye sayısının ise 2 milyon 950 bin 905 adet olduğu belirtildi.

Toplam tutar ne kadar?

Yılbaşı özel çekilişinde Milli Piyango’nun ödeyeceği toplam tutarın ise 390 milyon 910 bin lira olacağı ifade edildi.

Bilet fiyatları ne kadar?

Buna göre, tam bilet 70, yarım bilet, 35, çeyrek bilet de 17,5 TL’den satılacak. Biletler 29 Kasım Perşembe günü itibarıyla satışa sunulacak.

Milli Piyango’da yeni dönem

Vatandaşlara kolaylık sağlama ve kağıt kullanımında tasarruf amacıyla 29 Temmuz 2018’den başlayarak geçerli olmak üzere Milli Piyango biletlerinin sayısal oyun bayilerinden de satışına başlandı. Vatandaşlar bu kapsamda, yılbaşı özel çekilişinde seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki oyun makinelerinden de temin edebilecek.

Büyük ödül bu sene 70 milyon TL

Milli Piyango’nun verilerine göre, bu sene 70 milyon TL olarak belirlenen büyük ikramiye son on yılda büyük artış gösterdi.

Son yıllarda ne kadar arttı?

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008’de 25 milyon TL olurken, bu ücret 2009’da 30 milyon TL, 2010’da 35 milyon TL, 2011’de 40 milyon TL, 2012’de 45 milyon TL, 2013 ve 2014'te 50 milyon TL, 2015'te de 55 milyon TL olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye 2016’da 60 milyon TL olurken, geçen sene de 61 milyon TL olarak belirlenmişti.