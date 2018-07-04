Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Bazı büyük marketler zinciri Kurban Bayramı'na hazırlık çerçevesinde kurbanlık satışına başladı.

Güncellenme 04 Temmuz 2018 13:56

Kurban Bayramı'na 1,5 ay gibi bir süre olmasına rağmen birçok büyük marketler zinciri kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10'un üzerinde zam uygulayacak.

Et fiyatlarını artıracak bir durum yok

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Fiyatlar semtlere göre değişkenlik gösteriyor

Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul'da Kurban Bayramı'na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

Fiyatlar ne kadar?

Sabah'ın haberine göre, bu yıl küçükbaş hayvanların ortala fiyatı bin TL, büyükbaş hayvan fiyatları ise 7000 bin TL'den başlıyor. En büyük sıkıntı ise yükselen döviz kuru nedeniyle maliyeti artan yem ve yakıt.

Fiyatları döviz kurları belirleyecek

Hayvanların enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkacağını söyleyen Tunç "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak" dedi.

Geçen yıl ne kadar gelir elde edildi?

Geçen yıl pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 6 bin ile 22 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 lira ile bin 200 lira arasında satışa çıkmıştı. Yapılan satışlardan ise toplamda 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmişti.

Tunç, geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini, 900 bine yakınının satıldığını, büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira dediklerini, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldığını, bu yıl da ortalama 20 liradan başlayacağını söyledi.