Bu yıl en fazla o marka araçlar satıldı

Bu senenin açıklana araç satış rakamlarına göre lider marka Renault oldu.

Güncellenme 04 Aralık 2018 12:12

Otomotiv Distribütörleri Derneği, bu sene yapılan araç satış oranlarını açıkladı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları Türkiye’de; Ocak-Kasım 2018 döneminde 543 bin 231 düzeyinde gerçekleşti.

11 ayda ne kadar araç satıldı?

Bu senenin 11 ayında otomobil satışları 425 bin 478, hafif ticari araç satışları ise 117 bin 753 oldu.

Toplam ne kadar araç satıldı?

Kasım sonu itibarıyla 131 elektrikli araç satışı yapılırken 3 bin 582 de hibrit otomobil satışı yapıldı. Kasım ayı itibarıyla toplam satılan araç sayısı 58 bin 204 oldu.

Lider marka hangisi?

Renault, 74 bin 303 araç satışı ile lider olurken, bunu 58 bin 483 ile Volkswagen, 58 bin 212 ile Fiat takip etti.

Geçen yıl durum nasıldı?

Geçen sene, 85 bin 622 ile en fazla satış rakamına ulaşan Renault'u 78 bin 785 ile Fiat takip ediyordu. Volkswagen ise 77 bin 757 ile üçüncü sırada yer alıyordu.

Ferrari satışları ikiye katladı

Bu yıl farklı olarak Ferrari satışlarında büyük bir artış yaşandı. Geçen yıl, 9 adet satış gerçekleştiren dünyaca ünlü spor araba markası bu yıl 18 adet sattı.