Bu yasa teklifi Meclis'ten geçerse vatandaşın yüzü gülecek

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yasa teklifi, yaşlılık maaşından ev kiralarına kadar çok sayıda konuyu içeriyor.

Güncellenme 30 Kasım 2018 14:43

AK Parti’nin TBMM’ye 71 maddelik bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair teklif sundu.

Teklifin içinde, yaşlılık aylıklarının alt sınırının 1000 TL olması, kira artış oranlarında TÜFE’nin baz alınması, işsizlik yardımından daha kolay yararlanılması, polislerin Pol-San’a katılması gibi bazı düzenlemeler yer aldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’ye sunulan bu kanun düzenlemesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdiklerini belirten Muş, 71 maddeden oluşan bu kanun teklifinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içerdiğini belirtti.

Muş düzenleme teklifinde, hızlı tren ve demiryolu yatırımları için ödeneklerin kullanımı, ulaştırma ve alt-yapı bakanlığından alınıp Hazine ve Maliye Bakanlığı'na geçmesi, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacağını söyledi.

Yaşlılık maaşının alt sınırı 1000 TL olacak

İşsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiş olma şartının, hizmet akdine tabi olma haline dönüşeceğini ifade eden Muş, teklifle yaşlılık, malüllük ve ölüm aylığında alt sınır 1000 lira olacağını, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınmasını, bebek devam sütü ile şalgamda ÖTV'nin kaldırılmasının da düzenlemede yer aldığını, konut hesabına katılanlara devlet katkısının 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarıldığını söyledi.