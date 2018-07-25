Bu yağlar sivrisinekten koruyor!
Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte sivrisinek ısırıkları çoğaldı ve bundan nasıl korunacağınızı bilmiyorsanız yazının tamamını okumalısınız.
Sivrisineklerin çoğalmasına neden olan etkenler, su birikintileri, sulak alanlar ve çöp kokularıdır. Sivrisinekler insanlar ve hayvanlardan kan emdikleri için ciddi hastalıklara neden olabilirler, bazen salgınlara ve hatta cilt reaksiyonlara neden olabilirler.
Sivrisineklerin ısırdığı noktalarda yanma hissi, kaşıntı, şişlik ve kızarıklıklar meydana gelir. Bunlar genellikle 1 veya 2 gün sürer.
Nasıl önlem alınmalıdır?
- Sivrisineklerden korunmak için pek çok doğal yönteme başvurulur bunlar içerisinde sarımsak, nane, tarçın ve lavanta bulunuyor. Lavanta yağı sivrisineğin vücuda yaklaşmasının önüne geçiyor.
- Sivrisinek veya arı sokması sonucu sağlıklı kuruluşlarına başvurularak bir uzmandan yardım alınabilir.
- Koruyucu önlemler şart, bahçe veya yeşil alanlarda zaman geçirilecekse çorap ve ayakkabı mutlaka giyilmelidir.
- Ev çevresinde arı kovanları var ise mutlaka kaldırılmalı veya imha edilmesi gerekir.
- Açık ve şekerli gıdaların bulunduğu yerlere yaban arıları gelmekte bunun önüne geçmek için bunları mutlaka kapalı olarak muhafaza etmek gerekir.
- Arıya karşı alerjisi bulunan çocukları parlak ve çiçekli giyecekleri giydirmekten uzak tutmak gerekir.
- Böcek alerjisi özellikle arı alerjisi bulunan kişilerin mutlaka aşı tedavi görmesi gerekir bunun içinde hastane ortamında bir uzmandan olması gerekir.
- Evde sivrisinek ısırıklarından korunmak için cibinlik, bitkisel ve optik sivrisinek kovucular kullanılabilir.
- Böcek ısırması sonucu deri de iğnesi kalmış ise zehirli alan sıkılmadan çıkarılmalıdır.