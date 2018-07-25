Bu yağlar sivrisinekten koruyor!

Yaz aylarının da gelmesi ile birlikte sivrisinek ısırıkları çoğaldı ve bundan nasıl korunacağınızı bilmiyorsanız yazının tamamını okumalısınız.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 12:15

Sivrisineklerin çoğalmasına neden olan etkenler, su birikintileri, sulak alanlar ve çöp kokularıdır. Sivrisinekler insanlar ve hayvanlardan kan emdikleri için ciddi hastalıklara neden olabilirler, bazen salgınlara ve hatta cilt reaksiyonlara neden olabilirler.

Sivrisineklerin ısırdığı noktalarda yanma hissi, kaşıntı, şişlik ve kızarıklıklar meydana gelir. Bunlar genellikle 1 veya 2 gün sürer.

Nasıl önlem alınmalıdır?