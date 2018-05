Bu vitaminler kemikleri güçlendiriyor

Kemikler ne kadar sert yapıda gibi görünse de yıpranıp zayıflayabiliyor. Sağlıklı ve güçlü kemiklere sahip olmak için beslenmek önemli bir faktördür.

Güncellenme 22 Mayıs 2018 22:31

Yaş ilerledikçe kemikler güçsüzleşir ve zayıflar en ufak kaza da kırılmalar ve incinmeler meydana gelebilir. Bebeklik ve çocukluk döneminde güçlendirilen kemikler ileriki yaşlarda meydana gelebilecek kemik hastalıklarının önüne geçmesine yardımcı olur. Sağlıklı ve dengeli beslenerek kemiklerin güçlenmesi sağlanabileceği bazı vitamin ve mineral takviyeleri ile daha güçlü kemiklere sahip olunabilir. Uzmanlar, bu vitamin ve minerallerin ne olduğunu anlattı.

D vitamini

Kemik sağlığı açısından büyük öneme sahip olan D vitamini özellikle kalsiyumun emilimini hızlandırıp yapım ve yıkım dengesinde de önemli bir role sahiptir. D vitamini eksikliği görülen kişilerde kemiklerin kolay kırılıp bükülebiliyor. En iyi D vitamini kaynağı güneş olmakla birlikte balık ve balık yağı içerisinde de bol miktarda D vitamini bulunmaktadır.

Kalsiyum

Çocukluk ve ergenlik döneminde kemik gelişiminin en hızlı yaşandığı dönemlerde kalsiyum son derece önemlidir. Kalsiyum depolarının her zaman dolu olması için kalsiyum içeren besinleri tüketmek çok önemlidir. Kalsiyum en fazla somon balığında olduğu gibi süt ve süt ürünler içerisinde de bol miktar da kalsiyum bulunmaktadır.

Fosfor

Fosfor da en az kalsiyum gibi kemik sağlığı açısından son derece önemli ve sağlıklı kemikler için bol miktarda alınması gereken bir mineraldir. Ancak fosfor ve kalsiyum emilini kafein azaltmaktadır. Bu neden çok fazla kahve tüketiminden kaçınmak gerekir. Fosfor dengeli bir beslenme ile vücudun ihtiyacı olan fosfor besinlerden karşılanır.

C vitamini

C vitaminde kemiklerde oluşabilecek yıkımların önüne geçmekte önemli bir rol oynar bu nedenle C vitamini kemik sağlığı açısından önemli bir vitamindir. Yapılan araştırmalar sonucunda C vitaminin alınması kalça kemiklerinin oluşmasının önüne geçmektedir. C vitaminin bolca bulunduğu besinler ise Karnıbahar, kivi, çilek, turunçgiller, brokolidir.

Bu vitaminler hepsi biribiri için çok önemlidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme ile birlikte vücut için yeterli olan vitamin ve mineraller alınır. Bunların her biri bir biri ile ilişki içersindedir.