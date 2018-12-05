Bu ürünler erken ergenliğe neden oluyor!

Yapılan çalışmalar kız çocukların bazı kozmetik kimyasallara erken maruz kalmasına bağlı olarak erken ergenliğe girdikleri ortaya çıktı.

Güncellenme 05 Aralık 2018 12:15

Kız çocuklarının parfüm, şampuan ve deodorant gibi içerisinde kimyasal bulunan kozmetik ürünlerine maruz kalması sonucu erken ergenliğe girebildikleri tespit edildi.

Human Reproduction dergisinde yer alan çalışmaya göre hemen hemen her evde bulunan sabun, şampuan, oje ve deodorant gibi kozmetik ürünlerinin içerisinde bulunan ftalat, paraben ve fenol oranları incelendi.

9 ile 13 yaş aralığında 179 kız çocuğu ve 159 erkek çocuğunun vücutlarında bulunan kimyasallar 9 ayda bir ölçüldü. Ve çıkan sonuçlarla birlikte hamilelik sırasında kaydedilen kimyasal seviyeleri karşılaştırıldı.

Bazı kimyasallar erken ergenlik nedeni

Araştırma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar hamilelik döneminde bazı kimyasallarla karşı karşıya kalan kadınların kızlarının daha erken yaşta ergenliğe girdikleri ancak erkek çocuklarında bu durumda bir değişiklik göstermediği oldu.

Hamilelik sürecinde vücutta bulunan diethyl phthalate ile triklosan adı verilen kimyasalların seviyesinin daha yüksek olan annelerin kız çocuklarının ergenliğe daha erken girdikleri sonucunu verdi.

Califorinia Üniversitesi’nden Kim Harley çalışmanın lideri olarak yaptığı açıklamada "Aynı zamanda, 9 yaşında vücudunda yüksek seviyede paraben bulunan kızların daha erken ergenliğe girdiklerini tespit ettik. Bulgularımız, ortamdaki kimyasalların erken ergenlikte rol oynayabileceğine ilişkin hipotezi destekliyor" sözlerine yer verdi.