Bu sözler dindarları çok kızdıracak!

Hulki Cevizoğlu, 24 Haziran seçimlerini değerlendirirken canlı yayında tarihi bir skandala imza attı.

Güncellenme 28 Haziran 2018 10:52

24 Haziran seçim sonuçlarını yorumlayan ünlü televizyoncu Hulki Cevizoğlu'ndan skandal ötesi bir değerlendir geldi. "Atatürk kalkıp; gelse CHP'nin bugünkü oyundan fazla oy alamaz" ifadelerini kullanan Cevizoğlu, "Hz. Muhammed bugün dirilip gelse parti kursa Erdoğan’dan daha yüksek oy alamaz” sözleri ile skandal bir açıklamaya imza attı.

Skandal ifadeler

Bunu daha önce de söylediğini ifade eden Cevizoğlu, bugün Atatürk'ün dirilip gelmesi durumunda CHP’nin başına geçse ya da başka bir parti kursa bundan daha fazla oy alamayacağını, İslamiyetin peygamberi Hz. Muhammed, bugün dirilip gelmesi durumunda ve parti kurması durumunda Erdoğan’dan daha yüksek oy alamayacağını savundu.

Skandal ifadelerini sürdüren Cevizoğlu, "Bu Hz. Muhammed’in, Erdoğan’dan daha geride olması veya Atatürk’ün CHP’lilerden daha geride olmasından dolayı değil. Neden? Toplumsal yapıdan… Toplumsal yapı bu şekilde örülmüştür" dedi.

Geri adım attı

Cevizoğlu, Peygamber Efendimiz'le ilgili söylediği sözlerin yanlış olduğunu fark edince geri adım attı. Cevizoğlu sözlerini toparlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün Atatürk’e diş bileyen kesimlerin sayısı çok fazladır. Atatürk’ün kendisi de gelse bu oylardan fazla alamaz. Böyle bir toplum inşa edildi. Aynı şey sağ yapıda da var. Peygamber Efendimiz demeyelim de Peygamberimizin sahabeleri de gelse Erdoğan’dan fazla oy alamaz."