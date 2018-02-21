Bu sistem çocuk istismarcılarının korkulu rüyası olacak!

Adalet Bakanı Gül, çocuk istismarıyla ilgili kurulacak komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Güncellenme 21 Şubat 2018 10:57

Günlerdir gündemden düşmeyen çocuklara yönelik cinsel istismarıyla ilgili Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den açıklama geldi. Konuyla iligli toplantı yapılacağını, toplantının verimli geçececeğini, çıkacak sonuçların kurumlarda uygunalanacağını düşündüklerini, çocuklara yönelik suçları ve uyuşturucu gibi konuların toplantıda masaya yatırılacağını söyledi. Adana'daki skandal olayı hatırlatan Bakan Gül, "Adana'da yavrumuza yapılan adice saldırı, iğrenç bir suçtur. Suçlamaların ötesinde bir cinayettir. Çocuk istismarın ötesinde o hainin yapmış olduğu istismarın ötesinde bir cinayettir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında komisyonun yarın çalışmaya başlayacağını belirten Bakan Gül, "Kastrasyon, kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere, tüm bu tedbirleri, yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm enstrümanlarımızı, tüm araçlarımızı, yapacaklarımızı masaya yatıracağız" dedi.

Suça giden yolları ortadan kaldırma, öneme, ıslah etme ve bunun için ne gerekirse yapılacağını, daha sonra bu durumun Başbakan ve Cumhurbaşkanına arz edilececeğini, toplumun her kesimin duyarlılığı ile bu sorunları aşma çabası içinde olunacağını söyledi.