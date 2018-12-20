Bu sarsıntı büyük depremin habercisi mi?

Uzmanlar bu sabah Marmara'da meydana gelen depremi yorumladı. Büyük depremin habercisi mi?

Güncellenme 20 Aralık 2018 10:38

Bu sabah Yalova Çınarcık’ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem korku ve merak uyandırdı. Saat 09.30’da meydana gelen deprem, İstanbul ve çevre illerden hissedildi.

Öncü deprem değil

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, merkez üssü Çınarcık olan deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu sabah meydana gelen depremin büyük depremin habercisi olmadığını belirten Barış, bunun bir öncü deprem olmadığını, Çınarcık-Armutlu yarımadasının, hem kuzeyinde hem güneyinde iki tane fay olduğunu, buranın sıkışmış bir bölge ve bunun gibi 4,4,5 deprem üretecek onlarca fay olduğunu, bunların büyük depremin habercisi olmadığını ifade etti.

Aktif faylardan biri kırıldı

Barış, “Genellikle 39 Erzincan depreminden 99 depremine kadar bütün depremlerin öncü depremlerine baktığımızda, bugüne kadar öncü deprem aktivitesi yapmamıştır Kuzey Anadolu fayı. Tarihinde böyle bir şey yok. Bu depremin öncü olmadığını, aktif faylardan bir tanesinin daha kırıldığını söylüyoruz” dedi.

Türkiye bir deprem ülkesi

“Öncü mü, bir sonraki depremi tetikler mi?” gibi soruların konuşulması gerektiğini belirten Barış, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu, halkın mutlaka depreme hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.