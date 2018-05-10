Bu saat sağlığınızı kontrol ediyor!

Giyilebilir teknolojik ürünlerini tasarlayıp piyasaya süren Fitbit, artık Türkiye..

Güncellenme 10 Mayıs 2018 15:22

Fitbit Versa adını verdiği akıllı saati Türkiye’de piyasaya sürmek için kolları sıvadı. 15 Mayıs’tan itibaren ülkemizde yer alan büyük perakende mağazalarında satışa sunulacak olup 1.199 TL üzerinden satılacağı düşünülüyor.

Fitbit Versa nedir?

4 gün gibi uzun pil ömrüne sahip olan Fitbit Versa, geliştirilmiş egzersiz ve sağlık özellikleriyle donatılmıştır. Aynı zamanda Fitbit’in yaptığı duyuru pek çok bayan için sevindirici bir haber oldu. Fitbit’in verdiği müjdeye göre Mayıs ayı ile birlikte tüm giyilebilir cihazlarda artık kadın sağlığına yönelik takiplerinde olacağı özelliğin eklendiğini duyurdu.

Kadın sağlığını takip eden özellik, kadınların regl dönemleri ile birlikte genel sağlığı arasında bir bağ oluşturup kadınların bu durumu daha iyi anlamaları noktasında yardımcı olacaktır.

Versa, Fitbit OS 2.0 işletim sistemi ile birlikte çalışıyor olup egzersiz modları ile birlikte, SmartTrack yüzme takibi ve uyku durumunu da takip etme gibi özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda andriod yazılıma sahip kullanıcılar içinde takvim, arama ve akıllı telefonlara yönelik bildirimlere ve büyük uygulama mağazasına da sahiptir.

Farklı renk seçeneği

Fitbit Versa, Android, Windows ve İOS işletim sistemleri ile birlikte çeşitli renkleri de bulunmaktadır.

1.199 TL’ye satılacak

Fitbit Versa, 15 Mayıs tarihinden itibaren büyük perakende mağazalarda da satışa çıkacaktır.