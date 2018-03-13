Bu renk yumurtadan uzak durun!

Yumurta sarısı nasıl olması gerekir? Yumurta sarısının rengini ne belirler?

Güncellenme 13 Mart 2018 20:09

Bilim insanları bundan 100 yıl önce yumurta sarısına rengini veren karotenoidlerin sayıyla belirlendiğini açıkladı. Bunlar vücuttan A vitaminin oluşmasına yardımcı olmakla beraber kemiklerin güçlenmesine ve iyileşmesine de yardımcı olan antioksidanlardır. Yumurta içerisinde sarının daha belirgin olması vücudumuz için son derece sağlıklı olduğunun işaretidir.

Tavukların beslenmesi

Yumurtanın sarısını belirleyen diğer bir etken ise tavukların beslenme biçimleridir. Sadece tahıl bazlı beslenemeye sahip tavukların yumurtalarında bulunan sarının rengi daha soluk bir renktir. Tavuk, anatomisine bağlı olarak yani mısır, bitki ve böcekle besleniyorsa yumurtanın içerisindeki sarının tonu daha koyu turuncuya yakın ve bu rengin tonlarını içermektedir. Büyük yumurta çiftlikleri yumurtanın kalitesini belirlemek için sarı ve turuncu arasında 15 renk tonuyla bir ölçek kullanmaktadır.

Parlak turuncu renk tüketilmeli

Yumurtanın sarısı eğer parlak turuncu renkte ise vücut için en iyisidir çünkü daha az kimyasal içermektedir. Her soluk renge sahip yumurta sarısı sağlıksız olduğunu göstermez. Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak da yumurta sarısının renginde solukluk veya açık renk olabilir. Kış mevsiminde tavukların çok fazla dışarda gezmemesine de bağlı olarak verilen gıdalar nedeniyle de yumurta renginde soluklaşma görülebilir. Ancak verilerden yola çıkarak genellikle soluk renge sahip yumurta sarılarının kalitesinin daha düşük olduğunu ve bunları üreten tavukların ise daha sağlıksız olduğunu göstermektedir. Bu tür yumurtalar vücut için gerekli olan sağlıklı besin maddelerini karşılamamaktadır.

Kutu üzerindeki yazılar önemli

Yumurtaları satın alırken kutunun üzerinde bulunan yazıları mutlaka okuyun ve sürekli buradan kalitesini kontrol ederek alın. Yumurtalara eklenecek sentetik renklerin varlığından da haber olup dikkat etmek gerekmektedir. Güvenilir markaları ve tedarikçilerden yumurtanızı temin edin.

Sonuç olarak medya da sürekli dolaşan gezenti tavuk yumurtası kavramının tam olarak açıklaması bu denilebilir. Tavuk özgür olarak besinini kendisi arayarak doğal ortamdan topluyorsa yumurtası daha doğal ve olması gerektiğidir. Tahıl türü besinlerle büyütülen ve yumurtalayan tavukların yumurtaları ise besin öğeleri bakımından daha zayıf ve sağlıksız tavuklardır.