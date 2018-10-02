Bu rahatsızlıklar ayaklarda görülüyor!

Hayatın günlük koşturması içerisinde uzun süre havasız kalan ayaklar bakımında ihmal edildiğinde birçok rahatsızlığı beraberinde getiriyor.

Güncellenme 02 Ekim 2018 16:09

Günümüzde en çok görülen ayak rahatsızlıkları nelerdir ve bunların tedavisi için neler yapılmalıdır?

Ayak mantarı

Ayaklarda en sık görülen hastalıklar hastalıkların başında mantar enfeksiyonu gelir ve genellikle ayak parmakların arasında başlayıp, ayak tabanına doğru bir yayılma gösterir. Ayak mantarını etkileyen faktörler arasında ayakkabı veya terliklerin ortak kullanıldığı alanlar gösterilebilir. Hastalığın ilerlemesi evresinde bir uzmandan yardım almak ve çeşitli tedaviler uygulamak önemlidir.

Nasır

Gün içerisinde yanlış ayakkabı seçiminden çıplak ayakla dolaşmaya kadar pek çok etken nasıra neden olur ve ayak derisinde kalınlaşma ile birlikte sertleşmeler görülebilir. Nasır sadece deri üzerinde değil aynı zamanda parmak aralarında bile görülebilir. Nasırın ilerleyen durumlarında tedavi gerekebilir ve uzmana görünmekte fayda var.

Tırnak batması

Şiddetli ağrılara neden olan ve ayağın şeklini bozan tırnak batıkları, ilk aşamasında cerrahi müdahaleye gerek kalmadan giderilebilir. Tırnak batması sorunu yaşayan kimseler ayakkabı alırken hassas davranmalılar ve ayak yapılarına en uygun olan baskı yapmayacak modelleri tercih etmeliler.

Siğiller

Ayakta görülen diğer hastalıklardan biri ise doğrudan temas ile geçen siğillerdir. Özellikle ortak kullanım alanlarında ve yazın çıplak ayakla gezerken bulaşırlar ve tedavi edilmediği takdirde yayılma gösterebilirler.