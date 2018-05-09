Bu rahatsızlığı yaşıyorsanız dikkat!

Burun tıkanıklığı yaşıyorsanız sebeplerini mutlaka öğrenin, uzmanlar burun tıkanıklığının nedenlerini sizler için yazdı.

Güncellenme 09 Mayıs 2018 13:46

Toplumda sıklıkla görülen ve sıkça şikayet edilen konulardan birisi de burun tıkanıklığıdır. Grip ve nezli gibi üst solunum iltihaplı hastalıklarında da sıkça görülmesinin yanı sıra aynı zamanda kalıcı bir sorun olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Yorgunluk

Burun yardımı ile ciğerlere çekilen hava tüm vücut için hayati öneme sahiptir. Yeteri miktarda alınamayan hava kişinin günlük performansını ciddi oranda azaltmakta ve fiziksel durumunda zayıflamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumun kişinin günlük hayatında ciddi oranda sorunların ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Yüz ve göz ağrıları

Burunda alınan hava akışındaki bozukluklar sinüzit gibi iltihaplı durumlara da neden olmaktadır. Bu hastalıklar tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sorunlara da sebep olmaktadır.

Uyuklama

Burun tıkanıklığı sonucunda ortaya çıkan horlama ve uyku apnesi sorunları sosyal hayatı da ciddi oranda etkilemektedir. Bu durum ilerleyen süreçte dolaşım sistemi bozukluklarına varan ciddi sorunlara neden olabilmektedir.

Kalp rahatsızlıkları

Burun tıkanıklığı yeteri kadar hava basıncının sağlanamamasından ötürü akciğerlere ekstra yük biniyor ve kalbin akciğere kan pompalamasını sekteye uğratabiliyor. Bu durum tedavi edilmediğinde ciddi kalp rahatsızlıklarına neden olmaktadır.

Öksürük

Burun tıkanıklığına neden olan sebeplerden birisi de kronik geniz akıntısı ve sinüzite bağlı olarak sürekli boğaz temizleme isteğine bağlı olarak öksürüğe yol açacaktır ve bu sabahları derin miktarda hissedilen boğaz kokusu oluşabilmektedir.

Boğaz enfeksiyonu

Burun tıkanıklığı sonucundan burundan değil boğazdan alınan hava doğru temizlenemediği için boğazlara yapışan mikroplara bağlı olarak boğaz enfeksiyonu oluşabilmektedir.

İşitme kaybı

Kulak sağlığı açısından kulaklarında nefes alması son derece önemlidir. Tıkanan burunun bulduğu kısımdaki kulakta iltihabın görülmesi ihtimali çok yüksektir. Tıkanıklığın kronikleşip devam etmesi halinde işitme kayıpları ortaya çıkabilir.