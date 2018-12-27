Bu poşetler ücretli olmayacak!

Marketlerde 1 Ocak 2019 itibarıyla poşetlerin ücretli olacağını ama manav, ekmek ve şarküteri reyonlarındaki poşetlerin ücretsiz verileceği ortaya çıktı.

Güncellenme 27 Aralık 2018 13:35

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, yeni yıl itibarıyla başlayacak uygulama ile plastik poşetlerin ücretli olacağını, şarküteri, ekmek gibi unlu mamuller ve manav reyonlarındaki poşetlerin ücretsiz olacağını söyledi.

Altunbilek, marketlerdeki poşetlerin 1 Ocak itibarıyla 25 kuruşa satılmasına dair düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.

“Mesele poşeti 25 kuruşa satmak değil”

Geri dönüşümlü çantalar üretileceğini belirten Altunbilek, çeşitli kampanyaların da gündemde olacağını, her marketin kendi mağazasına göre farklı kampanyalar yapacağını, 50 liralık alışverişe 1 bez çantanın hediye edilebileceğini, müşteriye cazip gelen kampanyaların olabileceğini, meselenin poşeti 25 kuruşa satmak olmadığını, amacın poşet kullanımını asgari düzeye indirmek olduğunu, poşet yerine bez çantaların satılmasını istediklerini söyledi.

Çanta fiyatları ne kadar olacak?

Altunbilek, reyonlarda bez ve geri dönüşümlü çantaların satışlarına başladıklarını, sürekli kullanılacak bu çantaların fiyatının 1,5 lira ile 3 lira arasında değiştiğini belirtti.

Hangi poşetler ücretsiz olacak?

Manav reyonundaki poşetler hakkında da konuşan Altunbilek, "15 mikronun altındaki incelikteki 'hışır' dediğimiz plastik poşetler, şarküteri, ekmek-unlu mamuller ve manav reyonunda kullanılması halinde ücretsiz olacak ancak onun dışında kullanılırsa paralı verilecek. Yani manav reyonundaki poşetler bedelsiz kullanılacak. Bu durum, ince poşetler için geçerli” dedi.