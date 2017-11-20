ORC anket şirketi Türkiye'nin genel ve yerel seçimlere bakışını ölçtü.

Güncellenme 20 Kasım 2017 11:31

ORC Araştırma Şirketi, 9-15 Kasım arasında 36 ilde toplam 2674 katılımcı ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirdi.

Her ne kadar partiler tarafından resmen ilan edilmese de 2019'a yönelik yerel ve genel seçimçalışmalarına start verildi.

ORC, bu doğrultuda seçmenlere "Bu Pazar Genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?", "Bu Pazar Yerel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?", "Size göre Türkiye’de erken yerel ve genel seçime ihtiyaç var mı?" sorularını yöneltti.

Erken seçim olsun mu, olmasın mı?

Araştırmaya göre seçmenler Türkiye'de erken yerel ve genel geçime ihtiyaç duymuyor. Erken seçime destek verenlerin oranı yüzde 30,2'de kalırken bunu reddedenlerin oranı ise yüzde 59,4.

Bu pazar seçim olsa kim kazanır?

Seçmen, en yakın genel seçimde ise tercihini değiştirmeyecek. Ankete göre, başta AK Parti olmak üzere partiler oy oranını koruyor.

Partilerin güncel oranları ise şöyle:

AK Parti: Yüzde 48,9

CHP: Yüzde 23,9

MHP: Yüzde 10,2

HDP: Yüzde 7,5

İYİ Parti: 6,7

Yerel seçimlerde oranları aday belirliyor

Karşımızda sadece genel seçim değil yerel seçim de var. Seçmen, yerelde genele göre daha farklı bakıyor. Çünkü aday faktörü önemli. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlemeleri sonucu AK Parti, bazı belediye başkanlarının istifasını istemişti.

Bu tespitler ışığında seçmenin yerel seçim tercihleri şöyle:

AK Parti: Yüzde 43,2

CHP: Yüzde 27,2

MHP: Yüzde 7,4

HDP: Yüzde 7,1

İYİ Parti: Yüzde 3,0

ADAYA BAĞLI: Yüzde 10,5

Erdoğan'a güven yüksek

ORC, seçmene "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor musunuz?" sorusunu da yöneltti. Seçmen, Erdoğan'a güvenini gösterdi.