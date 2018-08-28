Bu özellik yeni iPhone’larda olmayacak!

Apple için ekstra maliyet olan ve az kullanılan bir teknoloji olan 3D Touch özelliğini artık gelecek modellerde olmayacak.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 14:53

Apple iPhone 6s ile 6s plus ile hayata geçirdiği 3D Touch özelliğini artık yeni modellerde kullanmama kararı aldı. Beklenilen yoğun ilgiyi görmeyen hatta pek çok kullanıcı tarafından hiç kullanılmayan bu özellik, ekrana dokunuş şiddetini algılayıp uygulamaların ona göre tepki vermesine neden oluyor.

Senenin başından önemli analistlerden biri olan Ming-Chi Kuo 6.1 inç LCD iPhone’larda 3D Touch özelliğinin olmayacağını nedenin ise ekran için ekstra bir katman olması gerektiğini bunun ise üretici için ekstra bir maliyete neden olduğunu açıkladı. Çok az kullanılan bir özellik olan 3D Touch üretici için de fazladan maliyet oluşturması açısından bir sonraki nesil iPhone’larda bulunmayacak. Gelecek yılın OLED modellerinde 3D Touch özelliği olmayacağı açıklandı.

Suya dayanıklı AirPod’lar geliyor

Aynı zamanda suya dayanıklı AirPod 2’nin ise 2019 yılının dördüncü çeyreğinde kullanıcı ile buluşması bekleniyor. Kablosuz özelliğe sahip AirPod’ların ise önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.