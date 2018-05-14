Bu otun kalp için faydalı olduğunu biliyor muydunuz?

Madımak otunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir görev üstlendiğini biliyor muydunuz? Uzmanlar madımak otunun faydalarını anlattı...

Güncellenme 14 Mayıs 2018 10:17

Günümüzde Hipertansiyon ve kalp rahatsızlıklarının en fazla rastlanan kronik hastalıklar arasında olduğunu ifade eden uzmanlar, doğal ve yaşanılan coğrafyada yetişen ürünlerle beslenmenin kalp sağlığı ve ve kronik hastalıklara mücadele noktasında son derece yararlı olduğunu vurguladı. Aynı zamandı güçlü antioksidan etkisine sahip madımağın kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı açıklandı. Yaşanılan çevrede doğal olarak üretilen ürünleri şifa kaynağı olarak tüketilmeyip, ithal olarak gelen başka coğrafyalarda yetişmiş tropikal ürünlerle beslenmenin çok fayda olup, doğal oldukları anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Kendi coğrafyamızın ürünleri tüketilmeli

Uzak coğrafyalardan ithal olarak getirilen ürünlerin raf ömürleri uzasın diye kimyasallara maruz kalmaktadırlar fayda sağlanacak bir üründen böylece zarar sağlanabilirde. Uzmanlar her insan vücudunun kendi coğrafyasında yetişen bitkilere karşı bir uyumunun olduğunu ifade ediyor. Başka topraklarda yetişmiş ürünlerin fayda sağlamak yerine ciddi sorunlara da sebep olabileceğini vurguluyor. Bunları tüketerek bağırsak sisteminde ciddi tahribatlara yol açabileceği iddia ediliyor. Sağlıklı beslenmek adına bireylerin atalarımızın tükettiği besinleri tüketmesi gerektiğini böylece doğal ve yöresel ürünleri tüketerek sağlığımız adına önemli şeyler yapılabileceğini ifade ediyor.

Ege ve Karadeniz başarılı

Kendi mutfak kültürlerini kendi coğrafyalarından almak konusunda en büyük başarıyı sağlayan bölgelerimiz Ege ve Karadeniz olduğu bilinmektedir. Kendiliğinde toprakta biten ürünlerin olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde de çok fazla değerli ot yetişmektedir. Bu otları tüketerek sağlıklı bireyler olunabilir.

Taze madımak bahar aylarında

Uzmanlar, taze madımağa nisan ve haziran ayları arasında rahatlıkla ulaşılabileceğini ifade ediyor. Akademik çalışmalar içerisinde olunan madımağın bir çok hastalığa karşı faydalı olduğu ortaya çıkmıştır. Güçlü antioksidan özelliğinin olması madımağın kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağladığı ortaya çıkmıştır. Tüm bunların yanı sıra kan şekerini de dengelemek gibi bir özelliğe sahiptir. Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına karşı ise madımağı çay gibi demleyip tüketebilirsiniz. Diyetlerinizde de sıklıkla tercih edilebilecek bir besindir.