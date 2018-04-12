Bu olursa Kılıçdaroğlu'nun vekilliği düşecek!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırdığı ve mesnetsiz ithamlarda bulunduğu gerekçesi ile fezleke hazırlandı.

Güncellenme 12 Nisan 2018 10:07

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşma sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın suç duyurusu üzerine fezleke hazırladı. 11 sayfalık fezlekede Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

Fezlekede neler var?

Bahsi geçen fezlekede, Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftiraları, 17/25 Aralık kumpasındaki FETÖ kumpası sonrası mesnetsiz ithamları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı FETÖ'yle bağlantılı göstermek istemesiyle ilgili sözleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu işledi

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu işlediği belirtilen fezlekede, bu sözlerinin tahkir edici, küçültücü değer yargıları içeren ibareler ihtiva ettiği, küçük düşürücü nitelikte kullanıldığı, kullanılan sözlerin eleştiride bulunmak ve düşünce açıklaması sınırlarını aştığı, dolayısıyla hukuka uygun olmadığı, bu eleştirilerin aşağılama ve küçük düşürücü nitelikte olduğu ve Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı ileri sürüldü.

Düşünce özgürlüğü değil, hakaret

Düşünce özgürlüğünün hakaretten ayrılması gerektiğine vurgu yapılan fezlekede, "Bir kimsenin somut fiil ya da olgu isnat edilerek veya sövmek suretiyle zedelenen onur, şeref ve saygınlığı, hakaret suçunun konusunu oluşturmakta. Bir söz ve davranışın küçük düşürücü nitelikte bulunup bulunmadığı, örf ve adet, tarafların sosyal konumu fiillerin işlenmesi sırasındaki özellikler ve kamuoyundaki yaygın kanaatler dikkate alınarak belirlenmeli" denildi.

Cumhurbaşkanlığı değil, Cumhurbaşkanı korundu

Cumhurbaşkanlığı'nın fonksiyonlarının değil, Cumhurbaşkanı'nın şeref ve varlığının korunduğu kaydedilen fezlekede, "Cumhurbaşkanına hakaret ve sövme suçunun oluşması için de onun sosyal değeri konusunda kendisinin veya toplumun sahip olduğu düşünce ve duyguları sarsıcı fiil veya sıfatlar isnat veya izafe edilmemelidir" ifadesi kullanıldı.