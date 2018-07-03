Bu nedenler kilo vermenizi engelliyor!

Fazla kilosu olanlar ve sağlıklı beslenmek isteyenler diyetlerinde yaptıkları hatalar nedeniyle kilo kontrolü güçleşiyor.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 09:44

Kişi zayıflamak için kendine gerçekçi hedefler koyması ve yaşam tarzını değiştirmek konusunda kararlı olması gerekir aynı zamanda kilo vermeyi kendine takıntı haline getirmemesi gerekir. Çünkü kilo verme sürecinde bunu sabote etmeye çalışan bir çok neden olabiliyor. Uzmanlar kilo verme sürecinizi baltalayan bir çok nedeni sizler için sıraladı.

Ara öğünleri önemsemeyip, atlamak ve yapmamak

Öğle ve akşam yemeği kalorisini hesaplayıp buna denk gelen diyet listesinin dışına çıkarak yemekler yemek.

Hazır dondurmalara hayatlarında büyük yer vermek ve çok sık tüketmek

Çevrenizde bulunan kişiler sağlıksız gıdalar beslenmeleri konusunda kişilere ısrar etmek.

Kalorisi yüksek kahveleri tüketmek

Tükettiğiniz besinlerin etiketlerini kontrol etmeden tüketmek

Su tüketimi günlük içilmesi gereken limitin altında içmek

Dışarda yemek yerken yağlı yiyecekler tüketmek

Diyeti sürekli ertelemek ve sürekli uygulamak istediğiniz diyeti yarına bırakmak

Şeker oranı yüksek asitli içecekler içmek

Ara öğünler vücudu çalıştırıyor

Uzmanlar beslenme alışkanlıkları yaparken 3 ana öğünün yanı sıra 3 ara öğünde yapmak gerektiğini vurguluyor. Ancak diyet programında kişiler ara öğünleri gereksiz bulduğundan genelde yapmıyorlar. Ancak yapılan araştırmalar ara öğün yapan kişilerin metabolizmalarının daha hızlı çalıştığı görülmüştür. Ara öğün yapılmadan devam eden diyetlerde vücutta kıtlık meydana gelir ve enerji kaslardan harcanır.

Sadece kalori hesabı değil aynı zamanda içeriklerde önemli

Kişiler kalori hesabı yaparken öğrendikleri kalorilere denk tatlı ve başka yiyecekler yiyorlarlar. Ancak böyle yapıldıkça kişinin dengesinde bozulmalar meydana geliyor. Oysa ki öğünlerde tüm besin gruplarından dengeli olarak almak gerekir.

Hazır dondurma son derece kalorilidir

Hazır dondurmaların kalorisi çok yüksek olduğundan tüketmemeye özen göstermek gerekir. Ancak hazır dondurmalar yerine sade dondurmalar tüketmek daha sağlıklı olacaktır.